Під Радою чоловік здійснив спробу самопідпалу

Новини України:Під Верховною Радою чоловік здійснив спробу самопідпалу.

Чоловіка звуть Ляшенко Юрій, він підприємець з Нової Каховки. На вигляд чоловіку 50-55 років. Шкіра на його плечах і тулубі сильно почервоніла, але вкрай серйозно не пошкоджена.

Йому зараз оглядають медики.

За словами чоловіка, його родину нібито кілька разів грабували бандити разом з поліцією. Він додав, що щодо своїх проблем звертався до інших представників влади, зокрема і до вищих посадовців ДБР, але якусь допомогу надати, захистити їх змогли вже ексзаступник генпрокурора Віталій Касько і вже ексгенпрокурор Руслан Рябошапка.

Син чоловіка, який здійснив спробу підпалу, Максим Ляшенко, зазначив, що при Каську і Рябошапці було відкрито кримінальні справи щодо інцидентів, про які вони заявляли, "але далі діло так і не пішло".