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П'ятниця, 05.06.2020
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Під Радою чоловік здійснив спробу самопідпалу
Під Радою чоловік здійснив спробу самопідпалу

Під Радою чоловік здійснив спробу самопідпалу

Під Радою чоловік здійснив спробу самопідпалу
11:11 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Під Верховною Радою чоловік здійснив спробу самопідпалу.

Чоловіка звуть Ляшенко Юрій, він підприємець з Нової Каховки. На вигляд чоловіку 50-55 років. Шкіра на його плечах і тулубі сильно почервоніла, але вкрай серйозно не пошкоджена.

Йому зараз оглядають медики.

За словами чоловіка, його родину нібито кілька разів грабували бандити разом з поліцією. Він додав, що щодо своїх проблем звертався до інших представників влади, зокрема і до вищих посадовців ДБР, але якусь допомогу надати, захистити їх змогли вже ексзаступник генпрокурора Віталій Касько і вже ексгенпрокурор Руслан Рябошапка.

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Син чоловіка, який здійснив спробу підпалу, Максим Ляшенко, зазначив, що при Каську і Рябошапці було відкрито кримінальні справи щодо інцидентів, про які вони заявляли, "але далі діло так і не пішло".

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Все по темі:

Верховна Рада, Уряд, Підпал, Вогонь.
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