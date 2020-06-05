Дослідження: У перемогу Росії над Україною вірять 31% українців

Новини України:Окрім того, 55,5% респондентів вважають, що в майбутньому Україна перейде переважно на українську мову.

У перемогу Росії над Україною вірять 31% українців, які вважають, що наша країна політично та економічно слабша. У перемогу України вірять 37%, які вважають РФ відсталою країною. Такі дані соціологічного дослідження повідомив під час презентації заступник директора КМІС Антон Грушецький, передає кореспондент УНН.

“50,5% респондентів вважають, що у майбутньому Україна переможе Росію проти 10%, які вважають, що у майбутньому Росія переможе Україну. Водночас на подібне запитання з розширеним формулюванням уже 37% вважають, що Україна переможе над Росією, оскільки Росія відстала країна, а за Україну весь цивілізований світ. Проти 31%, які обрали варіант, що Україна ніколи не переможе у війні, тому що Україна набагато політично та економічно слабша, ніж Росія”, — сказав Грушецький.

Окрім того, 55,5% респондентів вважають, що в майбутньому Україна перейде переважно на українську мову, проти 30%, які вважають, що в майбутньому українська мова стане другою державною.

“49% вважають, що російська мова є історичним надбанням України, яке потрібно розвивати проти 27%, які вважають, що російська мова є загрозою незалежності України”, — додав Грушецький.

Додамо: Всеукраїнське опитування громадської думки проводилося з 26 по 30 квітня 2020 року. Було опитано методом інтерв’ю 1500 респондентів за вибіркою репрезентативною для дорослого населення всієї України, крім тимчасово непідконтрольних територій окремих районів Донбасу і Криму. Похибка вибірки не перевищує 2,6%.

Нагадаємо, як повідомили в МЗС, вже незабаром відбудеться розмова голів зовнішньополітичних відомств країн “нормандської четвірки” (Україна, Німеччина, Франція, Росія).