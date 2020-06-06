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Костянтин Стогній: з року в рік Україна все нижче в рейтингу Свобод і все вище в рейтингу найнебезпечніших країн для роботи журналіста

Костянтин Стогній: з року в рік Україна все нижче в рейтингу Свобод і все вище в рейтингу найнебезпечніших країн для роботи журналіста
12:05 Сьогодні Телеграф Facebook.com Фото: Twitter

Новини України:Відомий журналіст і телеведучий Костянтин Стогній висловив свою думку про сьогоднішнє свято.

Відомий український телеведучий, автор програми "Надзвичайні новини" Констянтин Стогній з нагоди свята, Дня журналіста поділився думками в соціальній мережі Facebook з приводу ситуації, яка склалася в Україні довкола свободи слова та роботи журналістів.

Вільної журналістики - все менше, зате свят у журналістів все більше.

8-го вересня Міжнародний день солідарності журналістів, потім є ще День радіо і телебачення, День редактора, День друку, День журналіста ... І це тільки навскидку, не заглядаючи в календар. Свята я люблю. Але мені здається, що стали вони формальними. Ну типу, "ось вам свято і будьте задоволені". А що між святами ?! "Повоняють і заспокояться"?

З року в рік Україна все нижче в рейтингу Свобод і все вище в рейтингу найнебезпечніших країн для роботи журналіста ...

Ну, як би там не було, дорогі колеги, я вітаю вас зі Святом! І завжди з вдячністю згадую поіменно тих, з ким плече-о-пліч довелося йти під обстрілом в Панкісі (Філіп Титов, Юрій Колесников), при штурмі Норд-Осту (Ф Титов), в Іраку (Єгор Бенкендорф, Сергій Оратівський), звільнення з піратського полону "Фаїни" (Михайло Дворянчук, Володомр Хоменко), войовниче плем'я Мурсі в Ефіопії (Олександр Тупик, Едуард Абросімов), амазонські банди мисливців за золотошукачами (Костянтин Голубцов, Олександр Тупик) і багато-багато інших, вибачте, кого не назвав. Адже були ще Південний Полюс, Патагонія, Косово, Сирія, Папуа і ін та ін .. А "Надзвичайники" !!! Що день і ніч спілкуються то з бандитами, то з правоохоронцями, а то і з тим-і-іншим одночасно!

День журналіста 2020: привітання у прозі та віршах

Часом, припиняючи загрози і потрапляючи під роздачі. Отримуючи хмару сльозогінного газу в обличчя, а то й кулю в око ... Всім вам тисну руки і пишаюся, що маю честь з вами працювати і ще попрацюємо. З Черговим Святом, друзі!

Додамо що, українські журналісти сьогодні відзначають професійне свято. Співробітники ЗМІ в цей день традиційно приймають привітання від друзів, керівництва та колег по цеху. Багато хто відзначає свято у неформальній атмосфері.

В Україні день журналіста був встановлений в 1994 році – незабаром після народження незалежної України. Відповідний указ у травні 1994 року був підписаний президентом Леонідом Кравчуком. Датою професійного свята було обрано 6 червня – день прийняття Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів.

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Все по темі:

Свобода слова, Фейсбук, День журналиста, Україна, Роздуми, Констянтин Стогній, Надзивичайні новини.
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