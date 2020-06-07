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Неділя, 07.06.2020
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Поліцейське свавілля: ДБР розслідує майже 5 тисяч справ

Поліцейське свавілля: ДБР розслідує майже 5 тисяч справ
01:19 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Створено відповідні підрозділи, які здійснюють досудове розслідування фактів вчинення працівниками правоохоронних органів злочинів.

Найдосвідченіші слідчі ДБР розслідують близько 5 тисяч кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з боку правоохоронців.

Про це повідомляє ДБР.

«Державне бюро розслідувань розслідує близько 5000 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з боку правоохоронців, в тому числі катувань», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, про це заявив в.о. директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов під час координаційної наради керівників правоохоронних органів щодо стану протидії катуванням працівниками органів правопорядку, а також нелюдському та такому, що принижує гідність, поводженню і покаранню. Захід відбувся в четвер, 4 червня в Офісі Генпрокурора.

«У структурі Головного слідчого управління та територіальних управлінь ДБР створено відповідні підрозділи, які здійснюють досудове розслідування фактів вчинення працівниками правоохоронних органів злочинів, зокрема тих, що стосуються жорсткого поводження та катування. Вказану категорію злочинів розслідують найдосвідченіші слідчі Державного бюро розслідувань», – підсумував Соколов.

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Як повідомляв Укрінформ, учасники наради в Офісі генерального прокурора узгодили, серед інших заходів, активізацію діяльності, спрямованої на виявлення кримінальних правопорушень з боку правоохоронців.

З цією метою, зокрема, вирішено удосконалити систему реєстрації затриманих осіб; фіксації всіх слідчих та процесуальних дій за їх участі, включаючи результати медогляду та тілесних ушкоджень; удосконалити механізм застосування заходів безпеки до осіб, що стали жертвами неналежного поводження, особливо тих, що перебувають у місцях несвободи.

 
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Все по темі:

ДБР, Правоохоронці, Олександр Соколов.
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