Пандемія: у світі вже більше семи мільйонів інфікованих

Новини України:У світі виявили більше семи мільйонів осіб з коронавірусом, 400 тисяч померли.

Станом на ранок понеділка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 402 699 осіб. У свою чергу, одужали 3 140 718 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі 7 007 948 осіб інфіковано.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 110 513 осіб, Великій Британії — 40 625, Бразилії — 36 455, Італії — 33 899, Франції — 29 158 та Іспанії — 27 136. У Китаї загалом — 4638, уже більше місяця не зафіксовано жодного летального випадку.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 941 978), Бразилія (691 758), Росія (467 073), Велика Британія (287 621), Індія (257 486), Іспанія (241 550), Італія (234 998), Перу (196 515), Франція (191 102), Німеччина (185 750), Іран (171 789) і Туреччина (170 132).

Нагадаємо, в Україні зафіксовано майже 27 тис. випадків COVID-19, з них 788 – летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.