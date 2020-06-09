Системні порушення ПДР: в МВС можуть почати відправляти порушників на перенавчання

Новини України:У МВС розповіли, що робитимуть із системними порушниками ПДР.

МВС розглядає можливість відправлення на перенавчання водіїв, які неодноразово порушили ПДР.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко, повідомляє "РБК".

"На сьогодні ми розглядаємо можливість того, що якщо водій порушував правила кілька разів - запровадити таку ініціативу, щоб людину відправляти на перенавчання, щоб вона могла підтвердити, що може, чи вміє вона керувати транспортним засобом, знає правила дорожнього руху", - заявив Мартиненко.

За його словами, системні дорожні порушники після перенавчання повинні будуть здати іспити з правил дорожнього руху.

Мартиненко зазначив, що поки це лише ідея, але вона буде втілена в життя, якщо кількість порушників ПДР не зменшиться.

Нагадаємо, в Україні з 1 червня запрацювала система автоматичної фіксації правил дорожнього руху. Перші камери встановили у Києві та Київській області, але поступово вони з'являться по всій Україні.

Камери автофіксації за більш ніж тиждень роботи зафіксували 200 тисяч порушень на дорогах.