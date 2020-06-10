Новий етап пом’якшення карантину: нові правила та умови

Сьогодні, 10 червня, Україна перейшла на наступний етап виходу з карантину, в рамках чого відбулося чергове послаблення деяких обмежень.
З 10 червня, згідно з рішенням Кабінету міністрів України, відновлюють роботу:
У зоні проведення Операції об’єднаних сил сьогодні частково запрацювали два контрольні пункти в’їзду-виїзду через лінію розмежування. Йдеться про пропускні пункти "Станиця Луганська" та "Мар’їнка".
Зокрема у КПВВ "Станиця Луганська" (пішохідний) та "Мар’їнка" пропуск щоденно буде здійснюватися пропуск з 11:00 до 14:00.
Умови допуску осіб для перетину лінії розмежування:
Відсьогодні бази відпочинку та санаторії можуть функціонувати, виходячи з дотримання правил, які встановлюються Міністерством охорони здоров’я.
При цьому бази відпочинку та санаторії запрацюють у регіонах, які відповідають необхідним показникам для переходу на наступний етап пом’якшення карантину.
Подальше послаблення карантинних обмежень в областях можливе за трьох основних умов. Йдеться, зокрема, про такі: