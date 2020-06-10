МОН: До магістратури у 2020 році вступлять 100 тисяч осіб

Новини України:Для участі в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні у 2020 році зареєструвалися 101 273 особи, більшість із яких - у столиці, повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки (МОН).

"Для участі в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні у 2020 році зареєструвалися 101 273 особи", - йдеться в повідомленні.

У МОН зазначили, що пункти проведення ЄВІ і ЄФВВ будуть безпечними і комфортними для учасників та інструкторів.

До п'ятірки регіонів із найбільшою кількістю зареєстрованих учасників увійшли: Київ - 26 046, Харківська область - 12 798, Львівська область - 8765, Одеська область - 7567, Дніпропетровська область - 7220.

"Основна сесія ЄВІ відбудеться 1 липня, ЄФВВ - 3 липня. Іспити відбудуться в Києві й у всіх обласних центрах країни, окрім Донецька та Луганська. У Донецькій і Луганській областях працюватимуть пункти в Слов'янську, Маріуполі та Сєвєродонецьку.

Для проведення ЄВІ з англійської мови додатково діятимуть пункти тестування у Білій Церкві, Кременчуку, Кривому Розі, Мелітополі та Умані", - додали в міністерстві.