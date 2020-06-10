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МОН: До магістратури у 2020 році вступлять 100 тисяч осіб

МОН: До магістратури у 2020 році вступлять 100 тисяч осіб
08:29 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:Для участі в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні у 2020 році зареєструвалися 101 273 особи, більшість із яких - у столиці, повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки (МОН).

"Для участі в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні у 2020 році зареєструвалися 101 273 особи", - йдеться в повідомленні.

У МОН зазначили, що пункти проведення ЄВІ і ЄФВВ будуть безпечними і комфортними для учасників та інструкторів.

До п'ятірки регіонів із найбільшою кількістю зареєстрованих учасників увійшли: Київ - 26 046, Харківська область - 12 798, Львівська область - 8765, Одеська область - 7567, Дніпропетровська область - 7220.

"Основна сесія ЄВІ відбудеться 1 липня, ЄФВВ - 3 липня. Іспити відбудуться в Києві й у всіх обласних центрах країни, окрім Донецька та Луганська. У Донецькій і Луганській областях працюватимуть пункти в Слов'янську, Маріуполі та Сєвєродонецьку.

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Для проведення ЄВІ з англійської мови додатково діятимуть пункти тестування у Білій Церкві, Кременчуку, Кривому Розі, Мелітополі та Умані", - додали в міністерстві.

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вуз, МОН, Вступ, Магистратура.
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