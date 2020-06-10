Відомо, коли в Україні спаде спека

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Середа, 10.06.2020
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14:55 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Новини України:Найближчими днями в Україні буде зберігатися дуже спекотна погода.

Найближчими днями в Україні буде зберігатися дуже спекотна погода, похолодання очікується 14 червня.

Згідно з прогнозом , 10-13 червня в Україні буде дуже спекотно, на сході стовпчики термометрів піднімуться до +37 градусів. У західних областях в цей час очікуються дощі з грозами.

14 червня температура вдень становитиме +18...+32 градуси, опади поширяться також на південь і схід України. До кінця наступного тижня температура не буде підійматися вище +29 градусів, а періодичні дощі очікуються по всій країні.

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Нагадаємо, 10 червня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +36°.

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Погода, Прогноз, Синоптик, Україна, Спека.
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