Відомо, коли в Україні спаде спека

Новини України:Найближчими днями в Україні буде зберігатися дуже спекотна погода.

Найближчими днями в Україні буде зберігатися дуже спекотна погода, похолодання очікується 14 червня.

Згідно з прогнозом , 10-13 червня в Україні буде дуже спекотно, на сході стовпчики термометрів піднімуться до +37 градусів. У західних областях в цей час очікуються дощі з грозами.

14 червня температура вдень становитиме +18...+32 градуси, опади поширяться також на південь і схід України. До кінця наступного тижня температура не буде підійматися вище +29 градусів, а періодичні дощі очікуються по всій країні.

Нагадаємо, 10 червня в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +36°.