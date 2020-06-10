Відомо, коли країни світу відкриють кордони для українців

Новини України:Пандемія коронавіруса поставила під загрозу плани багатьох мандрівників на 2020 рік. Українці досі гадають, чи зможуть вони цього літа потрапити у відпустку до інших країн світу.

Станом на початок червня 2020 року все ще немає конкретної інформації, чи зможуть громадяни України подорожувати як туристи в інші країни світу в найближчі місяці. Українська влада поки що позначає лише приблизні терміни, підкреслюючи, що остаточне рішення буде залежати від результатів двосторонніх переговорів з іншими країнами.

З 29 травня 2020 року відновили роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з української сторони. Однак у Держприкордонслужбі України у відповідь на запит УНІАН підкреслили, що повноцінний перетин кордону на тих напрямках, які відкриті з української сторони, можливий тільки, якщо суміжні сторони також не закривали або відновили роботу своїх пунктів пропуску.

При цьому варто розуміти, що, якщо українська сторона випустить своїх громадян за межі країни, це ще не означає, що інші країни їх впустять. На даний момент більшість країн світу, в тому числі сусідні, впускають лише певні категорії громадян України – головним чином тих, у кого є дозвіл на роботу в іншій країні, водіїв фур, дипломатів і ще кілька окремих випадків, наприклад, наявність близьких родичів за кордоном чи невідкладне лікування. Туристичні поїздки на даний момент не є підставою для в'їзду в суміжні з Україною країни.

З 15 червня 2020 року Україна планує відновити регулярне міжнародне авіасполучення. Однак, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, цього мало, адже інші країни також повинні відкритися для України. На даний момент, розповів міністр, ведуться активні переговори в цьому напрямку, в першу чергу, з популярними серед українців Туреччиною, Грецією та Іспанією. Ще один важливий момент – епідеміологічна ситуація в тій чи іншій країні. Наприклад, за словами Кулеби, саме це гальмує переговори з Іспанією.

При цьому чиновники попереджають українців: незважаючи на те, що багато авіакомпанії вже щосили продають квитки на рейси після 15 червня, не варто поспішати з покупкою до фактичного офіційного запуску, затвердженого не тільки владою України, але і владою країн призначення.

Аналогічна ситуація з автобусними та залізничними міжнародними перевезеннями – вони зможуть відновитися тільки після того, як Україна досягне домовленостей з суміжними державами.

На даний момент ближче всього до відкриття для українських туристів опинилися Грузія, Туреччина, Ісландія та Шрі-Ланка.

Ще на початку травня 2020 року Грузія стала першою країною в світі, яка заявила про бажання приймати туристів, у тому числі й з України, з 1 липня 2020 року. 19 травня міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив про досягнення домовленості з грузинською стороною про відновлення авіасполучення між Україною і Грузією з 1 липня. Частина авіакомпаній, що виконують рейси між країнами, вже відкрили продаж квитків.

На даний момент влада Грузії продовжує працювати над остаточним формуванням правил відвідування країни туристами цього літа. Проте вже відомо, що туристи, швидше за все, повинні будуть приїжджати в країну зі своїми результатами тесту на коронавірус, а розміщуватися вони зможуть тільки в так званих «зелених зонах» – там, де контрольована ситуація з COVID-19 і де дотримані всі протиепідеміологічні заходи.

Також з 1 липня 2020 року українських туристів готові бачити в Туреччині. 1 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів і відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня поточного року.

Правда, на повноцінний відпочинок у Туреччині туристам цього року розраховувати не варто, адже туристична інфраструктура країни в цьому сезоні буде працювати за новими правилами – ймовірно, постраждає система харчування all inclusive, також можуть обмежити кількість додаткових послуг. З іншого боку, нова система буде передбачати обмеження кількості відпочиваючих, а тому, можливо, туристам вдасться уникнути натовпів відпочиваючих.

Ісландія, яка не є членом ЄС, заявила про плани відкритися для іноземних туристів, у тому числі й з країн, що не входять в Шенгенсую зону. А, значить, в українців є шанси на відпочинок у цій мальовничій країні. Від туристів, що в'їжджають в країну, будуть вимагати пройти 14-денний карантин, пред'явити свіжу довідку про відсутність коронавіруса або ж зробити тест в аеропорту. Ці правила ще будуть остаточно врегульовані ближче до дати, але, швидше за все, тест по прибуттю буде платним. А, як ми знаємо, Ісландія – країна з досить високими цінами.

Ще один момент, який може завадити українським туристам провести літо в Ісландії – повітряне сполучення. І в докарантинні часи потрапити з України в Ісландії було досить проблематично – рейси виконувалися з пересадкою в інших країнах Європи. А тому шанси українців потрапити в Ісландію залежать головним чином від того, коли вони зможуть потрапити в пересадочні європейські країни.

На початку червня Шрі-Ланка заявила про плани приймати туристів з усіх країн світу з 1 серпня 2020 року. При цьому відпочивати туристам доведеться з дотриманням низки вимог, якщо вони захочуть відпочити на цьому екзотичному острові. Серед іншого, сісти в літак можна буде тільки зі свіжими результатами тесту на коронавірус, по прибуттю туристам зроблять ще один безкоштовний тест, а під час відпочинку на них чекаєте ще мінімум одне тестування. Крім того, перебувати в країні можна буде не менше 5 днів, а жити дозволять тільки у сертифікованих готелях.

Ймовірно, як тільки українська та шриланкійська влада домовляться про відновлення авіасполучення, на ринку з'явиться чимало пропозицій від туроператорів на цьому напрямку.

На початку червня стало відомо, що країни Європейського Союзу вирішили після 15 червня продовжити обмеження на в'їзд громадян третіх країн, в тому числі й українців. Коли цю заборону переглянуть – поки не повідомляється, проте з ЄС надходять сигнали, що це відбудеться не раніше липня.

На даний момент з'являються заяви, що Україна веде переговори з окремими країнами ЄС про відновлення авіасполучення, наприклад, Грецією та Іспанією. Також раз у раз з'являються повідомлення про те, що для туристів готуються відкритися Австрія, Хорватія, Кіпр, а також Чорногорія, що не входить в Євросоюз. Деякі з цих країн навіть заявляють, що з липня готуються приймати туристів з країн, що не входять до ЄС і Шенгенської зони. Однак України поки що немає в списках країн, на туристів звідки чекають на європейських курортах цього літа.

За найоптимістичнішими прогнозами української влади, мандрівники з України зможуть потрапити в країни Євросоюзу до кінця липня – початку серпня. Однак остаточне рішення залежить від домовленостей між країнами та епідеміологічної ситуації в Україні.

Експерти у свою чергу радять українським туристам не поспішати купуватися квитки на літаки і туристичні путівки на відпочинок за кордоном до офіційного рішення про відкриття кордонів, а також оголошення умов подорожей. Натомість радять зосередитися на відпочинку в Україні.