Спека буде зростати, у п’ятницю прогнозують до +36°

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21:01 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини України:В Україні у четвер, 11 червня, очікуються короткочасні грозові дощі у західних областях, на решті території без опадів. Вдень температура становитиме 30-35° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"11 червня у західних областях мінлива хмарність, короткочасні грозові дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в Карпатах та Прикарпатті місцями значні дощі; температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, у Карпатах вночі 8-13°, вдень 14-19°", - йдеться у повідомленні.

На решті території невелика хмарність, без опадів, лише вдень на Вінниччині Житомирщині та в Криму місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; вітер переважно східний, 5-10 м/с; температура вночі 16-21°, вдень 30-35°, на узбережжі Чорного моря 27-30°.

У наступні два дні, 12-13 червня, утримається мінлива хмарність. 12 червня вночі на Закарпатті, Прикарпатті та місцями на Одещині, вдень у західних областях та у південній частині короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

13 червня на заході та півдні країни короткочасні грозові дощі, на решті території вночі без опадів, вдень, крім сходу, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, вдень у південних та західних областях в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 15-20°, у західних областях 13-18°; вдень 29-34°, на сході до 36°, у західних та південних областях 24-29°; у Карпатах вночі 9-14°, вдень 15-20°.

Упродовж 14-15 червня синоптики прогнозують в Україні короткочасні дощі, місцями грози, лише вдень 15 червня у східних, північних та центральних областях без опадів.

Температура вночі 14 червня 16-22°, 15 червня 13-19°; вдень 20-25°, на півдні та південному сході країни 14 червня 24-30°, 15 червня 21-27°.

Відомо, коли в Україні спаде спека

У Києві та Київській області 11 червня невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці близько 20°, вдень 31-33°; по області вночі 16-21°, вдень 30-35°.

Впродовж 12-13 червня у Києві буде без опадів, лише вдень 13 червня невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 29-34°.

14-15 червня у столиці, за прогнозами синоптиків, невеликий короткочасний дощ, гроза, лише вдень 15 червня без опадів.

Температура вночі 14 червня 16-21°, 15 червня 13-18°; вдень 20-25°.

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Тепло, Синоптики, Спека, Літо.
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