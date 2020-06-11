Скачать
Четвер, 11.06.2020
Відомо, коли країни світу відкриють кордони для українців
Відомо, коли країни світу відкриють кордони для українців
Компанія "Київхліб" вже експортує продукцію до Великої Британії
Компанія "Київхліб" вже експортує продукцію до Великої Британії
В Україні перші змагання з тенісу відбудуться 29 червня
В Україні перші змагання з тенісу відбудуться 29 червня
1+1 media перевіряє, чи належить її частка Медведчуку
1+1 media перевіряє, чи належить її частка Медведчуку

Які знаки Зодіаку, які мають високий рівень інтелекту від природи

Які знаки Зодіаку, які мають високий рівень інтелекту від природи
00:23 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Unsplash

Новини України:Езотерика, самопізнання, шлях до себе, духовні практики, духовний розвиток.

Мало кому подобається, коли поруч з ним хтось починає активно мудрувати. Хоча в цьому немає нічого такого, просто деколи така поведінка дуже сильно може дратувати.

Але не все так просто як може здатися, адже наша стаття про тих, кого вважають найрозумнішими серед представників знаків Зодіаку. Звичайно, це не означає, що інші дурніші... Просто середня температура по лікарні, не більше того.

Ну що готові дізнатися про кого йде мова, а може дізнатися про себе щось нове?

Близнюки — люди, які звикли завжди і скрізь відстоювати свою думку. Але при цьому вони вчаться це робити дуже грамотно, та так, що потім два рази подумаєш, а чи варто зв'язуватися.

Вони дійсно дуже розумні люди, які звикли прораховувати свої дії в глобальному сенсі. І при цьому примудряються йти на поводу у своїх бажань. Але це їм ні скільки не заважає.

До того ж їх відмінною рисою є вміння дуже швидко міркувати, особливо в критичних ситуаціях. Поки один буде думати, інший невиразно мукати... Представник Близнюків швидко накидає на коліні план дій.

Діва — представники цього знака інтелектуали, в самому прямому сенсі слова. Може бути вони не вміють так само швидко міркувати, як це роблять Близнюки.

Але за те Діви беруть своїм досвідом і статистичним аналізом, а також умінням пристосовуватися і отримувати вигоду з усього навколо.

Головне зацікавити цих людей, тоді будь-яка складність їм буде під силу. Серйозно, коли Дівам потрібно вони уміють витончено позбутися від конкурентів, за допомогою одного тільки свого розуму. При цьому залишаться кришталево чистими.

Ці люди, до жаху прагматичні. Їх не лякають труднощі, скоріше навіть навпаки їх заводять важкі завдання. Все ж Діви воліють прості і доступні шляхи вирішення проблем, при яких не може не вийти те, що було задумано.

Козоріг — продовжує наш список розважливих і прагматичних людей. Але на відміну від інших Козерогами, як правило, рухають амбіції. І страшний буде той представник цього знаку, який не зміг їх реалізувати.

Але таке буває не часто! Тому що Козороги, по-перше, не вміють здаватися, а по-друге, звикли користуватися своїм інтелектом по повній програмі.

Вони не бояться ризикнути, коли це потрібно, коли знають, що ризик виправданий і шанси на успіх дуже великі. Але навіть якщо все піде прахом... Представник Козерога не буде розмазувати сльози по обличчю, ну якщо тільки трохи, коли ніхто не побачить.

Вони продадуть, реалізують те, що залишилося, те що ще можна реалізувати за дзвінку монету. Напружать свій могутній розум і будуть шукати можливості. При цьому обов'язково знайдуть десь в процесі, спосіб як все виправити, знову встати на ноги... В кінці залишаться ще й в плюсі.

Риби. Природа нагородила Риб, безліччю талантів і на додачу до них високим інтелектом. Тому що Риби одні з тих людей, хто може прорахувати практично будь-яку ситуацію буквально на коліні.

І, звичайно ж, звернути собі на користь, без цього не має сенсу розводити бурхливу діяльність. Позмагатися в цьому плані з ними можуть хіба що представники Близнюків.

І тих і інших не змусиш робити щось проти волі, різниця тільки в тому, що представник Риб буде шукати відмовки що б нічого не робити. А Близнюки просто пошлють подалі прямим текстом.

А те, що періодично окремі представники цього знака люблять поскиглити, поскаржитися на долю... Не применшує їх інтелекту. Просто не варто вірити їх сльозам занадто сильно.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Интелект, Знаки Зодіаку, Розум.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Відомо, коли країни світу відкриють кордони для українців
02 7 речей, які чоловіки найбільше хочуть в сексі
03 Кабмін пояснив підприємцям, як скористатися допомогою з часткового безробіття
04 Ростуть ціни на алкоголь і тютюн
05 Троє депутатів ще на лікарняному через COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Німеччина заборонила виїзд за межі ЄС до кінця літа
Німеччина заборонила виїзд за межі ЄС до кінця літа
4G вже доступний у 57% населених пунктів України
4G вже доступний у 57% населених пунктів України
Головна редакторка Vogue - Анна Вінтур відреагувала на події щодо расизму
Головна редакторка Vogue - Анна Вінтур відреагувала на події щодо расизму
Вперше за 153 роки Harper's Bazaar призначив нову головну редакторку афроамерика
Вперше за 153 роки Harper's Bazaar призначив нову головну редакторку афроамерика
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся