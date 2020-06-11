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Четвер, 11.06.2020
Степанов про дефіцит лікарів в Україні: Маю сказати, статистика невтішна
Степанов про дефіцит лікарів в Україні: Маю сказати, статистика невтішна
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Степанов про дефіцит лікарів в Україні: Маю сказати, статистика невтішна

Степанов про дефіцит лікарів в Україні: Маю сказати, статистика невтішна
02:18 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новини України:Степанов розповів про дефіцит лікарів в Україні.

В обласних лабораторних центрах України дефіцит лікарів-епідеміологів наразі становить 48%.

Про це у середу, 10 червня, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, за інформацією міністра, не вистачає лікарів лаборантів-гігієністів (51%), та лікарів-вірусологів (41%).

"Такі дані отримав від профільного директорату МОЗ. Маю сказати, статистика невтішна. Дав доручення визначити необхідну кількість спеціалістів, які потрібні Україні для лікувально-профілактичних заходів, а також для боротьби зі спалахами інфекційних хвороб на майбутнє", - написав очільник МОЗ.

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Міністерство вже розробило кілька механізмів, в який саме спосіб буде здійснюватись перенавчання лікарів, додав Степанов.

"Адже загроза є завжди, зараз весь світ це відчуває, як ніколи. І кожна країна має бути до неї готовою", - резюмував Максим Степанов. 

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Все по темі:

МОЗ, Максим Степанов, Коронавірус.
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