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Троє депутатів ще на лікарняному через COVID-19

Троє депутатів ще на лікарняному через COVID-19
19:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: rada.gov.ua

Новини України:Троє народних депутатів поки перебувають на лікарняному через захворювання на COVID-19.

Про це поінформувала заступник голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук в ефірі “Українського радіо” повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Троє зараз на лікарняному. Юрій Арістов досі на лікарняному і Валерій Божик, також наш колега з фракції. І ще з “Батьківщини”, - сказала Кравчук.

Вона зазначила, що у фракції “Слуга народу” на коронавірус перехворіли 10-12 депутатів.

Верховна Рада зареєструвала три урядові законопроекти

Як повідомлялося, станом на 10 червня в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок COVID-19, за добу зареєстровано 525 нових.

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Все по темі:

Депутати, Коронавірус, Covid-19.
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