Троє депутатів ще на лікарняному через COVID-19

Новини України:Троє народних депутатів поки перебувають на лікарняному через захворювання на COVID-19.

Про це поінформувала заступник голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук в ефірі “Українського радіо” повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Троє зараз на лікарняному. Юрій Арістов досі на лікарняному і Валерій Божик, також наш колега з фракції. І ще з “Батьківщини”, - сказала Кравчук.

Вона зазначила, що у фракції “Слуга народу” на коронавірус перехворіли 10-12 депутатів.

Як повідомлялося, станом на 10 червня в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок COVID-19, за добу зареєстровано 525 нових.