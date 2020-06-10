Верховна Рада зареєструвала три урядові законопроекти

Новини України:У Верховній Раді України зареєстрували три урядові законопроекти, зокрема, щодо обліку трудової діяльності в електронній формі.

У Верховній Раді України зареєстрували три урядові законопроекти, зокрема, щодо обліку трудової діяльності в електронній формі, а також щодо забезпечення прав та інтересів дітей та осіб визнаних недієздатними, у сфері охорони здоров’я. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВР.

Так, у ВР зареєстрували законопроекти подані урядом, зокрема:

— № 3625 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прав та інтересів дітей, а також осіб, визнаних недієздатними, у сфері охорони здоров’я; — № 3624 про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” у зв’язку із запровадженням обліку трудової діяльності працівника в електронній формі; — про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній форміі.

Наразі тексти до всіх законопроектів на сайті відсутні.

Нагадаємо, як повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, уряд продовжує курс на цифровізацію, а онлайн послуги стали особливо актуальні під час коронакризи.