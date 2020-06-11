Генасамблея ООН вперше в історії відбудеться в онлайн-режимі

Новини України:Про це йдеться в його листі до країн-учасниць, інформує УНН з посиланням на AFP і DW.

Голова Генасамблеї ООН Тіджані Мухаммад-Банде звернувся до країн, що входять до організації, з пропозицією провести заплановану на 22-29 вересня сесію Генасамблеї в онлайн-режимі.

Передбачається, що в залі Генасамблеї покажуть заздалегідь записані виступи без особистої участі лідерів держав у засіданні.

"Я припускаю, що обмеження на міжнародні поїздки і проведення масштабних зустрічей за особистої участі лідерів держав через пандемію COVID-19, можливо, в тій чи іншій мірі все ще будуть діяти у вересні 2020 року", - написав Мухаммад-Банде.

За його словами, країни мають надіслати записи промов своїх президентів, прем'єр-міністрів або інших представників, тривалістю не більше 15 хвилин, за п'ять днів до початку роботи сесії.

Особисто присутніми на сесії Генасамблеї зможуть бути один або два дипломата від кожної делегації.

Генеральна Асамблея ООН є найбільшими дипломатичними зборами в світі і включає в себе сотні паралельних заходів і двосторонніх або багатосторонніх зустрічей світових лідерів.

Вона ніколи не скасовувалася з часів заснування ООН в 1945 році, але переносилася 2001 році через теракти 11 вересня в США і в 1964 році через фінансову кризу.

Нагадаємо, в ООН закликали поетапно відновити роботу КПВВ на Донбасі.