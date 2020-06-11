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Річниця безвізу: за три роки українці здійснили 49 млн поїздок до ЄС

Річниця безвізу: за три роки українці здійснили 49 млн поїздок до ЄС
09:57 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує УНН.

Сьогодні рівно три роки, як громадяни України з біометричними паспортами отримали можливість на безвізові поїздки до країн Європейського Союзу. За цей час було здійснено близько 49 мільйонів поїздок до країн ЄС як за біометричними так і не біометричними документами. 

"Сьогодні рівно три роки, як громадяни України з біометричними паспортами отримали можливість на безвізові поїздки до країн Європейського Союзу (окрім Ірландії), а також до Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, які входять до Шенгенської зони, але не є членами ЄС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що процес перетину державного кордону для українців "став значно простішим та комфортнішим".

"...Від початку дії безвізу (з 11 червня 2017 року по квітень 2020 року) українці загалом здійснили майже 49 мільйонів поїздок до країн ЄС як за біометричними, так і не біометричними документами. Найбільша кількість наших співвітчизників користуються кордоном із Польщею. Також для українців були активними ділянки кордону з Угорщиною та Румунією, і дещо менше - кордон зі Словаччиною", - повідомили у ДПСУ.

Вказується, що українці все частіше користувалися авіаційним сполученням, тоді як морське сполучення є найменш популярним.

Також повідомляється про зростання пасажиропотоку до країн ЄС: зокрема, у 2018 році кількість поїздок була на рівні 17,5 млн, а в минулому році вона становила – 18,65 млн, а у докарантинний період цього року темпи збільшення кількості поїздок продовжувались: у січні та лютому цього року українці в країни ЄС прослідували 3 млн разів, а за аналогічний період 2019 року – 2,3 млн.

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"У 2019-2020 роках перелік популярних для відвідування країн ЄС українці значно розширили. Якщо в 2017 році найбільшим попитом користувалися такі країни як: Італія, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина, то далі цей список поповнився ще й Австрією, Грецією, Іспанією, Італією та Чехією", - резюмують прикордонники.

Як повідомлялося раніше, безвіз України з ЄС не постраждає через COVID-19 - представник Єврокомісії.

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ЄС, Безвиз, ДПСУ, Україна, Три Роки.
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