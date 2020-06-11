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Четвер, 11.06.2020
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МОЗ готується до посилення карантину у зв'язку з погіршенням епідситуації в Україні

МОЗ готується до посилення карантину у зв'язку з погіршенням епідситуації в Україні
12:22 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Міністерство охорони здоров'я готується до посилення карантину у зв'язку погіршенням епідемічної ситуації в країні, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві в четвер.

"Україна за минулу добу побила антирекорд за кількістю нових випадків захворювання на COVID-19. Тенденція збільшення захворюваності спостерігається протягом всього останнього тижня. У цій ситуації МОЗ пропонуватиме низку заходів, спрямованих на порятунок життів українців", - сказав він.

Погіршення епідеміологічної ситуації, на думку міністра, пов'язане з недотриманням громадянами рекомендацій фахівців щодо профілактики зараження коронавірусом. МОЗ закликає громадян дотримуватись карантинних правил.

Зазначимо, що підвищення кількості захворювань на COVID-19 спостерігається не лише в Україні, а й у низці європейських країн.

Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 11 червня

В Україні за минулу добу зафіксовано 689 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 19 у дітей та 65 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 134 особи. За добу одужали 372 особи, померла 21 особа.

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МОЗ, Степанов, Посилення, Спалах коронавірусу, карантинні обмеження.
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