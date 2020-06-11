МОЗ готується до посилення карантину у зв'язку з погіршенням епідситуації в Україні

Міністерство охорони здоров'я готується до посилення карантину у зв'язку погіршенням епідемічної ситуації в країні, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві в четвер.

"Україна за минулу добу побила антирекорд за кількістю нових випадків захворювання на COVID-19. Тенденція збільшення захворюваності спостерігається протягом всього останнього тижня. У цій ситуації МОЗ пропонуватиме низку заходів, спрямованих на порятунок життів українців", - сказав він.

Погіршення епідеміологічної ситуації, на думку міністра, пов'язане з недотриманням громадянами рекомендацій фахівців щодо профілактики зараження коронавірусом. МОЗ закликає громадян дотримуватись карантинних правил.

Зазначимо, що підвищення кількості захворювань на COVID-19 спостерігається не лише в Україні, а й у низці європейських країн.

В Україні за минулу добу зафіксовано 689 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 19 у дітей та 65 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 134 особи. За добу одужали 372 особи, померла 21 особа.