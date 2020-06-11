Земельні ділянки в Україні реєструватимуть за новим принципом

З 10 червня стартував пілотний проєкт із запровадження здійснення державної реєстрації земельних ділянок за принципом екстериторіальності.

Про це повідомляє Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

"Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 3 червня 2020 р. № 455 «Деякі питання реалізації пілотного проєкту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок» відсьогодні (10 червня - ред.) стартував пілотний проєкт із запровадження здійснення державної реєстрації земельних ділянок за принципом екстериторіальності", - йдеться у повідомленні.

У профільному відомстві наголосили, що віднині рішення про державну реєстрацію земельної ділянки прийматиметься будь-яким Державним кадастровим реєстратором територіальних органів Держгеокадастру, вибраним системою Державного земельного кадастру за принципом випадковості.

"Строк здійснення державної реєстрації земельної ділянки за принципом екстериторіальності не перевищуватиме сім робочих днів з дня реєстрації заяви", - підкреслили в Держгеокадастрі.

Такий порядок державної реєстрації земельних ділянок діятиме протягом двох років.