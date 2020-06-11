Українці оформили понад 11,5 млн закордонних паспортів всього за три роки

За три роки безвізу українці оформили понад 11,5 млн паспортів для виїзду за кордон, а загалом з часу запровадження біометричних паспортів їх видали 15 млн штук.
“За три роки безвізу підрозділи Міграційної служби оформили понад 11,5 мільйонів паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Загалом, з часу запровадження в Україні біометричних закордонних паспортів, оформлено 15 мільйонів таких документів”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в останні місяці, у зв’язку з карантином, спостерігався певний спад кількості оформлених закордонних паспортів, адже у цей період надання даної адміністративної послуги здійснювалося ДМС лише у виключних випадках.
“Однак, після послаблення карантинних заходів кількість бажаючих оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон знову зростає”, — додали в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні рівно три роки, як громадяни України з біометричними паспортами отримали можливість на безвізові поїздки до країн Європейського Союзу. За цей час було здійснено близько 49 мільйонів поїздок до країн ЄС як за біометричними так і не біометричними документами.