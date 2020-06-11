Українці оформили понад 11,5 млн закордонних паспортів всього за три роки

За три роки безвізу українці оформили понад 11,5 млн паспортів для виїзду за кордон. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

За три роки безвізу українці оформили понад 11,5 млн паспортів для виїзду за кордон, а загалом з часу запровадження біометричних паспортів їх видали 15 млн штук.

“За три роки безвізу підрозділи Міграційної служби оформили понад 11,5 мільйонів паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Загалом, з часу запровадження в Україні біометричних закордонних паспортів, оформлено 15 мільйонів таких документів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в останні місяці, у зв’язку з карантином, спостерігався певний спад кількості оформлених закордонних паспортів, адже у цей період надання даної адміністративної послуги здійснювалося ДМС лише у виключних випадках.

“Однак, після послаблення карантинних заходів кількість бажаючих оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон знову зростає”, — додали в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні рівно три роки, як громадяни України з біометричними паспортами отримали можливість на безвізові поїздки до країн Європейського Союзу. За цей час було здійснено близько 49 мільйонів поїздок до країн ЄС як за біометричними так і не біометричними документами.