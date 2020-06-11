Кількість офіційних безробітних в Україні перевищила півмільйона осіб

З початку карантину статус безробітного отримали 276 тисяч осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні перевищила 514 тисяч осіб, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на прес-конференції, присвяченій ста дням роботи нового уряду.

«У нас на сьогодні кількість зареєстрованих безробітних - це більше 514 тисяч осіб. Для порівняння: станом на 12 березня, коли ми ввели карантин, це було 361 тисяча ... Отримали статус безробітного з початку карантину 276 тисяч осіб. На сьогодні працевлаштовано 142,7 тисячі осіб з тих, хто отримав статус безробітного», - сказав він.

Як повідомлялось раніше, з моменту оголошення загальнонаціонального карантину з протидії коронавірусу в Україні кількість офіційно зареєстрованих безробітних перевищила 500 тисяч осіб.

Кабінет міністрів представив програму зі створення 500 тисяч нових робочих місць.