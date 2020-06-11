Відомо, коли запрацюють українські кінотеатри

Українські кінотеатри можуть поновити роботу вже з 2 липня. Про це повідомив голова підкомітету у сфері кінематографу Павло Сушко.

“Обговорили умови відкриття кінотеатрів... Попередньо визначили, що кінотеатри зустрічатимуть глядачів з 2 липня”, — зазначив Сушко.

За його словами, через брак нових фільмів кінотеатри не були готові відкритися 10 червня - саме цю дату для них визначив Кабмін у черговому етапі послаблення карантину.

"Втім, скористатися цією можливістю кінотеатри не змогли. До липня їм просто нема з чим зустрічати глядача. А запуститися в роботу при відкритті потрібно одразу на всю 100% потужність — персоналу і технічного забезпечення. Нести повні витрати. Відповідно, працювати на збиток, коли індустрія і без того виснажена карантином. Вдалося порушити це питання в МОЗ. Надали свої пропозиції щодо поступового запуску роботи кінотеатрів,” — зауважив парламентарій.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні були запроваджені з 11 травня.

Із 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину. Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні до 22 червня.

Станом на 11 червня вісім регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів. Згідно з даними МОЗ, це м. Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області.