Відтепер українці можуть голосувати без прописки

Центрвиборчком затвердив порядок визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, передає кореспондент УНІАН.

Центральна виборча комісія дозволила голосувати виборцям без зареєстрованого місця проживання.

Сьогодні на засіданні Центрвиборчком затвердив порядок визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання.

"Цим порядком ми продовжуємо діяльність на зміцнення конституційних прав громадян та гарантування права кожному громадянину обрати свою громаду і брати участь в її управлінні шляхом участі у виборах", - сказав заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.

За словами голови Центрвиборчкому Олега Діденка, у результаті ухвалення цього документа понад мільйон виборців без зареєстрованого місця проживання отримають можливість реалізувати своє виборче право.

Центральна виборча комісія на засіданні 18 травня прийняла новий порядок зміни виборчої адреси, який надає можливість голосувати на місцевих виборах 2020 року внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання.