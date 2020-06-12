Психологічні прийоми, які спростять вам життя

Цими методами користуються багато психологів у своїй роботі, інформує Ukr.Media.

Оскільки ця сфера знань безпосередньо пов'язана з реальним життям, вона завжди залишиться актуальною.

Про які круті психологічні прийоми варто знати:

1. Ніколи не починайте говорити з фраз, які можуть свідчити про невпевненість: будь-які аргументи та ідеї будуть проігноровані з-за неправильної подачі в самому початку.

2. Якщо ви знаєте, що винні перед начальником і він цілком заслужено повинен вас відчитати, то постарайтеся сісти якомога ближче. Коли люди знаходяться близько один від одного, то негативні емоції перестають бути такими яскравими.

3. Щоб обчислити симпатії в компанії вам слід розбудити в собі талант гумориста: під час сміху кожна людина спрямовує погляд на того, чиє схвалення вона намагається здобути.

4. Якщо ви дивитеся людині прямо в очі, то викликаєте більше довіри: вас назвуть людиною відкритою і порядною. Якщо ви будете називати нового знайомого на ім'я, то він буде більше до вас прихильний.

Коли ж вам хочеться привернути до себе людину, то при зустрічі показуйте, наскільки ви раді її бачити. Навіть якщо ваша реакція буде здаватися недоречно бурхливою, то наступного разу об'єкт симпатій буде справді щиро радий вас бачити.

5. Щоб вивести брехуна на "чисту воду", зовсім не обов'язково його катувати. Є один простий спосіб, який допоможе вам дізнатися потрібну інформацію: продовжуйте мовчки дивитися на людину, не перериваючи зорового контакту.