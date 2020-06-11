Скачать
П'ятниця, 12.06.2020
В Україні затвердили ще один правоохоронний орган
В Україні затвердили ще один правоохоронний орган
Укрзалізниця відновить рух для 14 приміських потягів
Укрзалізниця відновить рух для 14 приміських потягів
Спортсмени Мессі і Роналду увійшли до списку найкращих 21-го століття
Спортсмени Мессі і Роналду увійшли до списку найкращих 21-го століття
В Україні буде прискорено освітню реформу
В Україні буде прискорено освітню реформу

Чотири чуйні та добрі знаки Зодіаку

Чотири чуйні та добрі знаки Зодіаку
23:35 Чт, 11 Червень 2020 Телеграф ukr.media Фото: Unsplash
Найдобріша четвірка, інформує Ukr.Media.

Риби

Справжні гуманісти. Допомагати оточуючим Рибам в радість. Це робить їх по-справжньому щасливими. Риби ж намагаються і підбирати професію так. щоб вона допомагала людям. Щоправда, цей знак дуже довірливий. І багато хто цим користується. Недоброзичливці і хитруни люблять перекладати відповідальність за свої гріхи на Риб, а також зганяти на них злість. Зазвичай Риби нічого не кажуть у відповідь. Але якщо вдарити по їх самолюбству, то вони назавжди викреслять нахабу зі свого життя.

Телець

Вельми добродушний, поміркований і спокійний знак. Тельці ніколи нікому не бажають зла і завжди готові допомогти. Якщо добре попросити, то Телець кине все і стане допомагати вам. І робить це він безкорисливо. Але представники цього знака дуже наївні. Тому користолюбні особистості то і справа вішають на Тільця свої справи і проблеми. І хоч Телець не терпить обману, але дізнається правду часто надто пізно.

Які знаки Зодіаку мають високий рівень інтелекту від природи

Діва

Дуже добрі особистості, які готові працювати на благо оточуючих. Дівам вже дуже хочеться, щоб всі були навколо щасливі. Заради інших вони готові «прогинатися» і йти на поступки. Попри те, що Діви готові виконувати багато, але обман вони січуть дуже швидко. Користуватися добротою Дів можна, але лише до певного моменту. Нахабу, який перейшов межі дозволеного, Діви моментально вносять в «чорний список».

Рак

Мабуть, найпривітніші і доброзичливі люди на землі. Ракам важко без гармонії і любові, тому вони віддають себе повністю турботі про оточуючих. Це також стосується і незнайомих людей. Це в них в крові. Всі знають, Раки дуже добрі і норовлять сісти їм на шию. Адже Рак готовий віддати останнє на благо своїх близьких і друзів. Але паразитуючі відносини Раки швидко виявляють. Тому вони швидко поставлять нахабу на місце. Однак якщо покаятися і попросити вибачення, Раки розтануть. Адже вони мають дуже добре серце.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Характер, Психология, Доброта, Знаки Зодіаку.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Солом'яні маски українки принесли їй перемогу в американському фестивалі
02 5 правил відвідування салону краси після карантину
03 Відомо, коли країни світу відкриють кордони для українців
04 У США на фоні протестів зняли з показу серіал із 30-річною історією
05 MONATIK і Віра Брежнєва випустили спільну пісню "Вечериночка" (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
МОЗ спростували вплив тепла на коронавірус
МОЗ спростували вплив тепла на коронавірус
Відомо коли Єгипет відкриє міжнародні рейси до туристичних місць
Відомо коли Єгипет відкриє міжнародні рейси до туристичних місць
Єлизавета II вперше прийняла участь у відеоконференції через Zoom
Єлизавета II вперше прийняла участь у відеоконференції через Zoom
У Вашингтоні поблизу Білого дому прибирають барикади після протестів
У Вашингтоні поблизу Білого дому прибирають барикади після протестів
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся