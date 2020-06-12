У МОЗ розповіли, чи небезпечно водити дітей до садків під час карантину

За словами міністра, остаточне рішення повинні ухвалювати батьки.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, чи небезпечно водити дітей до дитячих садків під час карантину.

Зокрема, міністр згадав про випадки зараження в подібних установах. Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

"Так, у нас був випадок у Броварах. 1 червня вони відкрилися, 3-го захворіла вихователь, і 5-го почали перевіряти всіх. Відразу цей садочок був закритий. Але рішення (чи водити дитину в садок - ред.) повинні приймати самі батьки", - сказав він.

Міністр зазначив, що в будь-якому випадку, крім постійного перебування вдома, ризики заразитися підвищуються.

"Звичайно, є ризик захворіти. Він зводиться до мінімуму тільки на самоізоляції. Вимірюючи ризики, потрібно розуміти, наскільки вони високі. Потрібно пам'ятати, що діти хворіють частіше всього безсимптомно або в легкій формі", - сказав він.