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Українців оштрафували за порушення самоізоляції на 4,3 мільйона гривень

Українців оштрафували за порушення самоізоляції на 4,3 мільйона гривень
12:13 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
Оновлено: 12:42 Сьогодні
Дотримання громадянами самоізоляції контролюється Нацполіцією, наголосив міністр Максим Степанов.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє, що українці за час дії карантину понад 2,2 тис. разів порушували правила самоізоляції, загальна сума штрафів склала 4,3 млн грн.

Степанов повідомив під час онлайн-брифінгу.

За словами, Степанова, дотримання громадянами самоізоляції контролюється Національною поліцією.

«За тією статистикою, яку я знаю, контролюється у тому числі через додаток "Дій. Вдома". Загальна кількість порушень за весь час - більше 2 тис. 200. Відповідно, штрафи накладаються Національною поліцією: 4,3 млн грн - це ті цифри, які я пам’ятаю від Міністерства внутрішніх справ», - зазначив він.

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В Україні станом на ранок 12 червня зареєстровано 29 тис. 753 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 870 летальних, 13 тис. 567 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 683 нові випадки захворювання.

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Все по темі:

МОЗ, Карантин, Степанов, Самоізоляція, Штрафи.

Автор:

Телеграф
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