Тести для ЗНО вже переклали на мови нацменшин

Український центр оцінювання якості освіти завершив переклад тестів зовнішнього незалежного оцінювання мовами національних меншин.
"Ми завершили переклад тестів мовами національних меншин", - заявив він.
"Я хочу запевнити представників усіх національних громад, що їхні діти, якщо вони навчалися російською, угорською, румунською, молдовською або польською мовами, здобували повну загальну середню освіту, усі вони в аудиторіях отримають тестові зошити, перекладені тією чи іншою мовою національної меншини", - сказав Бойко.
До 25 червня – дня проведення першого зовнішнього незалежного оцінювання – засоби захисту будуть доставлені у місця проведення тестування.