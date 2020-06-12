Тести для ЗНО вже переклали на мови нацменшин

Учні з нацменшин зможуть здавати тести російською, угорською, румунською, молдовською або польською мовами, про це повідомив Валерій Бойко.

Український центр оцінювання якості освіти завершив переклад тестів зовнішнього незалежного оцінювання мовами національних меншин.

"Ми завершили переклад тестів мовами національних меншин", - заявив він.

"Я хочу запевнити представників усіх національних громад, що їхні діти, якщо вони навчалися російською, угорською, румунською, молдовською або польською мовами, здобували повну загальну середню освіту, усі вони в аудиторіях отримають тестові зошити, перекладені тією чи іншою мовою національної меншини", - сказав Бойко.

До 25 червня – дня проведення першого зовнішнього незалежного оцінювання – засоби захисту будуть доставлені у місця проведення тестування.