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З початку червня у водоймах потануло вже 50 людей

З початку червня у водоймах потануло вже 50 людей
10:28 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com
З початку місяця на водоймах країни потонуло вже більше 50 людей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники застерігають українців від легковажного поводження на воді.

“Так, тільки на Хмельниччині рятувальники двічі впродовж 11 і 12 червня залучалися до вилучення з води потонулих дітей. Перший випадок стався в м. Нетішин, де під час купання в р. Горинь втопилась 10-річна дитина. Двоє братів 2010 та 2012 року потрапили у водоверть і почали тонути на очах у бабусі. Жінка кинулася рятувати дітей, однак і їй самій знадобилася допомога. Відпочивальники, які стали свідками події, встигли врятувати бабусю і молодшого брата. Інша дитина, на жаль, загинула. Наступного дня, 12 червня, з цієї ж річки було вилучено тіло 13-річного хлопчика, який із двома друзями ловив раків і потонув в м. Славута”, — повідомили у ДСНС.

На Київщині 11 червня рятувальники витягли з річки Трубіж тіло чоловіка. Загиблим виявився місцевий мешканець 1972 року народження, який пішов зранку купатись та не розрахував сил.

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У ДСНС закликали громадян неухильно дотримуватися правил безпеки, зокрема:

купання дітей ні в якому разі не повинно проходити без нагляду дорослих, які добре вміють плавати;

купатися безпечно лише там, де є рятувальні пости, а отже обстежено дно водойми та є можливість своєчасно отримати допомогу;

не рекомендується плавати у воді більше 20 хвилин;

не варто входити та пірнати у воду після тривалого перебування на сонці;

не можна запливати далеко та не плавати наодинці, особливо якщо не впевнені у власних силах;

категорично заборонено купатися у стані алкогольного сп’яніння.

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Все по темі:

ДСНС, Рятувальники, Водойми, Потопельники.

Автор:

Телеграф
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