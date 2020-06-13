Пробне ЗНО можна буде пройти онлайн 15 та 17 червня

Пробне ЗНО, яке було заплановане на 15 та 17 червня і яке скасував Кабмін через ситуацію з коронавірусом, можна буде пройти онлайн. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"Ми просимо вас 15 червня і 17 червня не приходити на пункти проведення пробного ЗНО, окрім відповідальних за пункти та їхніх помічників, а також повідомити про це усім вашим друзям, знайомим, колегам, хто, можливо, також мав би прийти до нас у цей понеділок. ... З огляду на ситуацію, що склалася, ми пропонуємо учасникам пройти тестування вдома", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, для того, щоб пройти пробне ЗНО вдома, потрібно 15 червня об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови і літератури.

Виконати завдання тестового зошита, і до 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.

Так само 17 червня об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з того навчального предмета, який ви обрали для проходження пробного ЗНО.

Упродовж двох днів виконати завдання тестового зошита. До 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.

Сервіс визначення результатів буде працювати з 11:00 17 червня до 18:00 19 червня.

Також зазначається, що тестові зошити знаходяться на пунктах проведення пробного ЗНО, інформацію про можливість отримання цих зошитів можна отримати в своїх особистих кабінетах учасників.

Ознайомитися з процедурою проведення пробного ЗНО можете за посиланням.

Разом з тим в Українському центрі оцінювання якості освіти заявили, що пункти для пробного ЗНО були підготовлені з для безпечного проходження тестів. "Ми виконали всі вимоги щодо створення безпечного середовища, які поставило перед нами суспільство. Немає сумнівів у тому, що пункти проведення пробного ЗНО були б безпечними для учасників тестування та педагогів", - зазначили в центрі оцінювання.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів скасував проведення пробного зовнішнього незалежного тестування.

Наразі на сайті Кабміну опубліковано постанову № 480 від 12 червня, відповідно до якої пробне ЗНО виключено із переліку заходів, проведення яких дозволено у період карантину (у підпункті 4 пункту 3 постанови №392 виключено слово «пробне»).

У понеділок, 15 червня, мало відбутися пробне ЗНО з української мови та літератури. Пробне ЗНО з інших предметів заплановане 17 червня.

Основна сесія ЗНО в Україні буде проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.

Раніше МОН через карантин змінило терміни вступної кампанії до вишів. Прийом заяв та документів триватиме з 13 до 22 серпня (для тих, хто вступає за результатами ЗНО), та до 16 серпня для вступників, що складатимуть вступні іспити в закладі вищої освіти.

Станом на 13 червня в Україні лабораторно підтверджено 30 506 випадків COVID-19, за добу - 753 нових. Загалом одужали 13 976 осіб, летальних випадків — 880.