Через пандемію кількість донорів крові в Україні зменшується

У зв'язку із пандемією коронавірусу в Україні кількість донорів крові зменшується. Загалом 70% донорів здають кров лише раз у житті. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я у Facebook.

"Донорську кров у світі збирають понад 12 000 центрів крові, а здають її три типи людей: добровольці безплатно, члени сімей пацієнтів та платні донори. Більшість здорових людей можуть здавати кров. Однак 90% потенційних донорів наразі цього не роблять.

Кожні кілька секунд хтось у світі потребує крові. І саме добровільна та регулярна пожертва рятує мільйони життів щороку. В Україні кількість донорів зменшується у зв’язку із пандемією. Загалом 70% донорів здають кров лише раз у житті", - йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ з нагоди Всесвітнього дня донора крові нагадують про необхідність регулярного донорства. "Донорська кров і її продукти є найбільш важливими для жінок з кровотечами, що пов'язані із вагітністю та пологами; дітей з тяжкими формами анемії, які викликані малярією та недостатнім незбалансованим харчуванням; пацієнтів із захворюваннями крові та кісткового мозку, вродженими порушеннями синтезу гемоглобіну й імунодефіцитними станами; людей, які отримали травми в результаті надзвичайної ситуації, стихійного лиха або нещасного випадку; пацієнтів, під час складних медичних чи хірургічних процедур", - додали у повідомленні.

Також у ЦГЗ закликають громадян стати регулярним донором і здавати кров протягом року, переконати друзів і членів сім'ї стати регулярними донорами, а також стати волонтером служби крові для ведення інформаційно-роз'яснювальної роботи.

У ЦГЗ також нагадують, що триває Всеукраїнський флешмоб серед донорів та донорок крові від Центру громадського здоров’я України та ДонорUA.

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко написав у Facebook, що одна здача крові може допомогти трьом людям.

“Сьогодні здавати кров безпечно! Час, який ви витратите на здачу крові – максимум 1 година. Одна здача крові може допомогти 3 людям”, - зазначив Ляшко.

Він додав, що донорську кров можна розділити на 3 компоненти: еритроцитарну масу, тромбоцити та плазму. Кожен з них має специфічне застосування для пацієнтів, які потребують переливання крові.

Ляшко наголосив, що в умовах пандемії запаси крові знизилися, а потреба в ній залишилася така ж висока. Тому пункти прийому крові продовжують здійснювати забір в умовах карантину, організувавши додаткові протиепідемічні заходи. “Кілька тижнів тому ми з командою здавали кров в Охматдиті. Колеги розповіли, що протягом року здавати кров можна до 5 разів чоловікам і до 4 – жінкам. Також здача крові – це ще й можливість обстежити свій організм. Адже перед тим, як взяти кров, проводиться медичний огляд, а кров ретельно перевіряється”, - повідомив головний державний санітарний лікар.

Як відомо, 14 червня відзначається Всесвітній день донора крові. Рішення про його встановлення було прийнято у травні 2005 року на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я в Женеві.