Відсьогодні Україна поновлює міжнародне авіасполучення: куди та за яких умов

Відсьогодні в Україні поновлюється міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України.

Починаючи з 15 червня громадяни України зможуть літати рейсами міжнародного авіасполучення в:

— Албанія, США — без обмежень на кордоні, без тестування;

— Велика Британія — карантин 14 днів;

— Туреччина — без обмежень на кордоні, тестування по прибуттю;

А з 27 червня у Туніс, з проходженням тестування по прибуттю.

Після покращення епідемічної ситуації в Україні буде розглянута можливість відкриття кордонів з:

— Кіпром та Чорногорією — ситуація переглядатиметься раз на тиждень;

— Грузією та Грецією — з 1 липня.

“Уряд своїм рішенням відкрив пункти пропуску в аеропортах України та дозволив в’їзд для іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів. Ці зміни дадуть змогу відновити роботу підприємств авіаційного транспорту і налагодити міжнародне повітряне сполучення”, — писав міністр інфраструктури Владислав Криклій 12 червня у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, в міжнародному аеропорту “Бориспіль” були заплановані 15 авіарейсів у перший же день відкриття міжнародного авіасполучення, 15 червня.

“З понеділка ми побачимо тут багато рейсів... З понеділка ми маємо в плані 15 регулярних рейсів, це згідно заяв... Чи будуть вони виконуватися, чи ні, зараз, сказати складно. Тому що компанії, які почали продаж квитків, бачать не дуже великий попит, і я не можу виключати того, що деякі компанії будуть скасовувати заплановані рейси”, — сказав раніше під час брифінгу гендиректор аеропорту Павло Рябікін.

Нагадаємо, уряд України відновив внутрішнє авіасполучення в країні ще 5 червня.