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У християн починається Петрівський піст: як харчуватися та історія свята

У християн починається Петрівський піст: як харчуватися та історія свята
07:59 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
У християн східного обряду в понеділок, 15 червня, починається Петрівський піст, або Петрівка. 

Про це повідомляє Укрінформ.

Початок Петрівки завжди припадає на перший після трійчанського тижня понеділок. Загалом це не дуже суворий піст і присвячений він двом первоверховним апостолам: Петру і Павлу, пам’ять яких звершується 12 липня – саме тоді й завершується Петрівка.

Із понеділком, тобто першим днем посту, збігаються цікаві народні обрядодії – розигри (на Вінниччині – розгари, розори, на Кіровоградщині – дядини). Їх відзначали лише заміжні жінки. Кожна етнографічна зона мала свої відмінності у відзначанні розигрів. Це переважно жартівливо-сатиричні дійства чи сценки. На Полтавщині жінки, зготувавши обід, потайки від чоловіків несли його в сад і, поївши, покрикували: «Га-га-га!» Це означало, що вони в такий спосіб гонять «до Бога шуліку, котрий мусить передати їхнє прохання, аби Всевишній продовжив вік інтимного життя». На Вінниччині ця обрядодія мала зовсім інший зміст: «гонити шуляка» для того, щоб «він не хапав курчат». На Поділлі в перший день Петрівки жінки, в котрих народжувалися неживі немовлята або ж помирали нехрещеними, сходилися на цвинтар і справляли «обід для дітей». Вважалося, що в цей час літають над цвинтарем їхні душі й «просять хреста». Обрядодія так і називалася – «справляти дітям весілля».

А ще цього дня наші далекі пращури хоронили солом’яну ляльку у вигляді чоловіка, яка називалася Кострубоньком. Таким чином завершувалися трійчанські обрядові дії. Усі вони так чи інакше пов’язані з природою – біологічним переходом від весни до літа. Під час Петрівки виконувалися спеціальні петрівчанські пісні (петрівочки).

Із Петрівкою пов’язано чимало прислів’їв і приказок: "У Петрівку день як рік", "Захотілось йому в Петрівку льоду (або ще: мерзлого; печеної криги)", "Паршиве порося й у Петрівку мерзне", "У Петрівку мухи роблять на панів, а у Спасівку (19 серпня) - на себе".

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Як харчуватися по днях в Петрів піст 2020: корисні поради

Для початку важливо нагадати, що в Петрів піст, як і в будь-який інший, заборонені алкогольні напої, м'ясо, птиця, яйця і молочні продукти. Також в цей час не прийнято влаштовувати весілля.

Харчування по днях на Петрів піст: що і в які дні можна їсти

  • 15 червня - можна їсти гарячу їжу без олії;

  • 16 червня - страви з риби, грибів, їжа з рослинною олією;

  • 17 червня - суворий піст;

  • 18 червня - дозволяється риба і морепродукти;

  • 19 червня - суворий піст;

  • 20 червня - можна рибу, гриби, страви з рослинною олією, вино (зрозуміло, тільки в невеликих кількостях);

  • 21 червня - дозволена їжа з рослинною олією, риба, вино;

  • 22 червня - гаряча їжа без олії;

  • 23 червня - страви з риби, грибів, їжа з рослинною олією;

  • 24 червня - суворий піст

  • 25 червня - риба і морепродукти;

  • 26 червня - суворий піст;

  • 27 липня - дозволена риба, гриби, страви з рослинною олією, вино;

  • 28 червня - їжа з рослинною олієюі риба, вино;

  • 29 червня - гаряча їжа без олії;

  • 30 червня - страви з риби, грибів, страви з рослинною олією;

  • 1 липня - суворий піст

  • 2 липня - можна вживати рибу і морепродукти;

  • 3 липня - суворий піст;

  • 4 липня - риба, гриби, страви з рослинною олією, вино;

  • 5 липня - їжа з рослинною олією, риба, вино;

  • 6 липня - гаряча їжа без олії;

  • 7 липня - риба, гриби, їжа з рослинною олією, вино;

  • 8 липня - суворий піст;

  • 9 липня - можна їсти рибу і морепродукти;

  • 10 липня - суворий піст;

  • 11 липня - можна вживати в їжу рибу, гриби, страви з рослинною олією, вино.

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История, Традиция, Харчування, Християни, Петрівський піст.

Автор:

Телеграф
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