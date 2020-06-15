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Суд відправив Стерненко під домашній арешт

Суд відправив Стерненко під домашній арешт
23:26 Пн, 15 Червень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Facebook
Сергія Стерненка відправили під домашній арешт на 60 діб.

Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів застосувавши до громадського активіста Сергія Стерненка цілодобовий домашній арешт.

Суддя Шевченківського райсуду Києва Володимир Бугіль задовольнив клопотання прокурора Миколи Бозовуляка, і застосував до Стерненка цілодобовий домашній арешт терміном на 60 діб.

Місцем домашнього арешту суддя назвав вул. Приморська, 37 м. Одеса, де зареєстрований Стерненко.

Після оголошення цієї ухвали активіст заявив, що не зможе там перебувати, оскільки це військова частина, і його туди не впустять. Стерненко зазначив, що колись там був зареєстрований його батько, і відповідно він, але вже давно жодного відношення до цієї адреси він немає.

Окрім того, ухвала суду викликала обурення з боку адвокатів Стерненка. Наразі вони перебувають у залі суду тому що не знають як виконати цю ухвалу.

Також ухвала суду викликала обурення у людей, які весь день перебували під будівлею суду та підтримували Стерненка. Вони почали кидати у правоохоронців пляшки та інші предмети.

Як повідомлялось раніше, у 2018 році на Стерненка було скоєно три напади. Він пов'язує їх зі своєю активною громадською діяльністю, зокрема участю в акціях проти забудови Одеси.

СБУ відкрила справу за фактом смертельного поранення одного з чоловіків, які скоїли на нього напад у 2018 році, Івана Кузнєцова.

Обрання запобіжного захисту Стерненку: активісти повернулися під стіни суду

11 червня Стерненку повідомили про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України. В СБУ заявили, що експертиза засвідчила версію про умисне вбивство Стерненком свого нападника Кузнєцова.

12 червня пізно ввечері засідання суду з обрання Стерненку запобіжного заходу перенесли на 15 червня.

Слідчий СБУ просив суд обрати Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Суд, Сергій Стерненко.

Автор:

Телеграф
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