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Шевченківський суд пообіцяв переглянути рішення по справі Стерненко

Шевченківський суд пообіцяв переглянути рішення по справі Стерненко
01:34 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Стерненко говорить, що Шевченківський суд пообіцяв переглянути рішення.

Очільник Шевченківського суду назначив перегляд судового рішення громадському активісту Сергію Стерненко. Про це активіст написав у своєму Telegram-каналі.

"Голова Шевченківського суду пообіцяв що буде перегляд судового рішення, оскільки сьогоднішню ухвалу неможливо виконати. Він особисто прибув в суд та пообіцяв це під відеозапис", — написав активіст.

Він додав, що завтра (16 червня) повідомить про призначений час засідання.

Раніше активіст Стерненко перед мітингувальниками розірвав постанову суду щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту протягом 60 діб та закликав мітингувальників не розходитися. Пізніше вони вирушили під будинок генпрокурора Ірини Венедіктової.

Суд відправив Стерненко під домашній арешт

Як повідомлялося, активісту у СБУ повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Також раніше ГПУ направила до СБУ кримінальні провадження щодо нападів на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі.

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Суд, Сергій Стерненко.

Автор:

Телеграф
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