Шевченківський суд пообіцяв переглянути рішення по справі Стерненко

Стерненко говорить, що Шевченківський суд пообіцяв переглянути рішення.

Очільник Шевченківського суду назначив перегляд судового рішення громадському активісту Сергію Стерненко. Про це активіст написав у своєму Telegram-каналі.

"Голова Шевченківського суду пообіцяв що буде перегляд судового рішення, оскільки сьогоднішню ухвалу неможливо виконати. Він особисто прибув в суд та пообіцяв це під відеозапис", — написав активіст.

Він додав, що завтра (16 червня) повідомить про призначений час засідання.

Раніше активіст Стерненко перед мітингувальниками розірвав постанову суду щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту протягом 60 діб та закликав мітингувальників не розходитися. Пізніше вони вирушили під будинок генпрокурора Ірини Венедіктової.

Як повідомлялося, активісту у СБУ повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Також раніше ГПУ направила до СБУ кримінальні провадження щодо нападів на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі.