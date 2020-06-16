Пандемія: інфікованих вже більше 8 мільйонів

Інфікованих COVID-19 у світі вже понад 8 мільйонів.

Станом на 5:30 ранку за київським часом у світі налічується вже 8 015 053 хворих на коронавірус з початку пандемії.

Про це свідчать дані мапи поширення вірусу при Університеті імені Джона Гопкінса.

Найбільше випадків інфікування зареєстровано у США (2 113 488), Бразилії (888 271), Росії (536 484).

Україна (32 785) перебуває між Аргентиною та Швейцарією.

При цьому 3 843 843 вдалось вилікуватися: 576 334 – у США, 477 593 – у Бразилії, 284 021 – у Росії.

З початку пандемії загинуло 436 319 інфікованих COVID-19.