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Вівторок, 16.06.2020
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Пандемія: інфікованих вже більше 8 мільйонів

Пандемія: інфікованих вже більше 8 мільйонів
06:22 Сьогодні Телеграф УНИАН
Інфікованих COVID-19 у світі вже понад 8 мільйонів.

Станом на 5:30 ранку за київським часом у світі налічується вже 8 015 053 хворих на коронавірус з початку пандемії.

Про це свідчать дані мапи поширення вірусу при Університеті імені Джона Гопкінса.

Найбільше випадків інфікування зареєстровано у США (2 113 488), Бразилії (888 271), Росії (536 484).

Україна (32 785) перебуває між Аргентиною та Швейцарією.

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При цьому 3 843 843 вдалось вилікуватися: 576 334 – у США, 477 593 – у Бразилії, 284 021 – у Росії.

З початку пандемії загинуло 436 319 інфікованих COVID-19.

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Все по темі:

Пандемия, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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