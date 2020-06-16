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Українців попередили про "небезпечне" сонячне затемнення

Українців попередили про "небезпечне" сонячне затемнення
Оновлено 19:12 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
Астролог порадив не покидати свої домівки 21 червня.

Українців чекає дуже небезпечне сонячне затемнення 21 червня. Через те, що в цей день ще буде літнє сонцестояння, то таке злиття викличе енергетичний шторм.

Астролог Ігор Мехеда рекомендує цього дня залишатися вдома, передає "Обозреватель".

"В природі народяться величезні хвилі енергії, які можуть надати негативний вплив на здоров'я людей", – розповів астролог.

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Також він зазначив, що напередодні у людей може бути погане самопочуття, боліти голова, а також можуть бути перепади настрою. Ті, у кого є серцево-судинні захворювання можуть почати відчувати загострення хвороб.

"Бажано в цей день довше поспати, не займатися фізичною активністю, не приймати ризикованих рішень і так далі", - розповів Мехеда.

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Все по темі:

Астрология, Сонце, Сонячне затемнення, Затемнення.

Автор:

Телеграф
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