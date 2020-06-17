Наразі немає жодних підстав, щоб скасовувати ЗНО

В Україні не планується скасовувати зовнішне незалежне оцінювання. Про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

В Україні не планується скасовувати зовнішне незалежне оцінювання. Про це під час засідання уряду сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“По-перше, ми сьогодні приймаємо постанову, якою повертаємо кошти за пробне ЗНО. Попрошу окремо з цього питання доповісти в.о. міністра освіти. По-друге, наразі немає жодних підстав, щоб його не проводити. ЗНО відбудеться за визначеним планом. Зрада відмінена, ніякого повернення корупції у вузи шляхом скасування ЗНО не буде”, — сказав Шмигаль.

Він заявив, що уряд зі свого боку робитиме все, аби вступна кампанія була комфортною і безпечною для вступників.

Раніше у Мінфіні розробили механізм повернення коштів за пробне ЗНО.