В Україні продовжиться адаптивний карантин до 31 липня

“Ми продовжуємо дію адаптивного карантину до 31 липня цього року. Також сьогодні за засіданні уряду ми розглянемо запропонований МОЗ оновлений підхід до адаптивного карантину, який передбачає можливість посилення карантину в окремих регіонах, якщо цього вимагатиме ситуація ”, - сказав Шмигаль.
За його словами, міністри також за пропозицією Міністерства економіки ухвалять постанову щодо зміни графіку початку робочого дня в окремих галузях.
"Це заради того, щоб розтягнути у часі той пік, коли маса людей перед 9 годиною їдуть на роботу і завантажують громадський транспорт... Таким шляхом рухалися деякі країни, і це також прийнятий варіант, коли у людей початок роботи буде розтягнений з 8 до 10 години чи пізніше ”, - сказав глава уряду.
Окрім того, на засіданні буде визначено правила, які діятимуть під час карантину. Наприклад, щодо носіння захисних масок у приміщенні або обмеження кількості пасажирів у транспорті.
Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах.
Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.
Із 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину. Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня.