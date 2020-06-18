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США готові продати Україні 16 патрульниих катерів

США готові продати Україні 16 патрульниих катерів
02:19 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер
Уряд США провів необхідні процедури для затвердження продажу Україні 16-ти патрульних катерів Mark VI, а також озброєння та їх технічного оснащення. Про це офіційно повідомило в середу Агентство з питань оборонного співробітництва та безпеки США.

"Державний департамент прийняв рішення про затвердження можливого продажу військової техніки уряду України до 16-ти патрульних катерів типу Mark VI, а також пов'язаного з ними оснащення на орієнтовну вартість $600 млн", - зазначається в повідомленні.

При цьому зазначається, що Агентство з питань оборонного співробітництва та безпеки США вже забезпечило необхідну сертифікацію й повідомило Конгрес США про можливість такого продажу.

Як уточнили в американському відомстві, крім 16-ти бойових катерів, Україні будуть продані 32 гармати MSI Seahawk A2; 20 електрооптичних інфрачервоних радіолокаторів (FLIR); 16 акустичних пристроїв дальнього радіуса дії (LRAD) з 5-мегаметровою локаційною системою; 16 ідентифікаційних систем IFF; 40 гармат MK44; комунікаційне обладнання; допоміжне обладнання; запасні та ремонтні частини; інструменти та випробувальне обладнання тощо.

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Як зауважили в Вашингтоні, це підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом підвищення обороноздатності країни-партнера, яка залишається "фактором політичної стабільності та економічного прогресу в Європі".

Продаж морського озброєння США дозволить Україні підвищити можливості для подолання нинішніх і майбутніх загроз, поліпшити захист територіальних вод, а також відстоювати інші інтереси на морі, підкреслили в американському відомстві.

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Все по темі:

США, Україна.

Автор:

Телеграф
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