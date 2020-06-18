Деякі області можуть повернутися до жорсткого карантину - Ляшко

"Якщо ми рухаємося без сезонності, в деяких областях нашої країни жорсткий карантин може бути введений з 22 червня, динаміка зростання може показати ці цифри. Якщо ми підемо по іншому сценарію, ймовірність того, що влітку ми можемо пройти без карантину - також досить висока, країна 3-4 місяці може прожити без карантину. Головне зараз - правильно дотримуватися протиепідемічних норм і м‘яко виходити з карантинних обмежень. Якщо цього не робити - ми вже можемо деякі області запускати у карантин, в тому числі і жорсткий карантин", - зазначив Ляшко.
Нагадаємо, Кабінет міністрів проголосував за продовження адаптивного карантину в Україні до 31 липня. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду.