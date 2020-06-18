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Деякі області можуть повернутися до жорсткого карантину - Ляшко

Деякі області можуть повернутися до жорсткого карантину - Ляшко
11:30 Сьогодні Телеграф УНН unsplash.com
В Україні є декілька сценаріїв щодо введення жорсткого карантину або його пом&rsquo;якшення. Так, якщо зараз люди не будуть дотримуватися протиепідемічних заходів, то деякі області можуть повернутися до жорсткого карантину. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Якщо ми рухаємося без сезонності, в деяких областях нашої країни жорсткий карантин може бути введений з 22 червня, динаміка зростання може показати ці цифри. Якщо ми підемо по іншому сценарію, ймовірність того, що влітку ми можемо пройти без карантину - також досить висока, країна 3-4 місяці може прожити без карантину. Головне зараз - правильно дотримуватися протиепідемічних норм і м‘яко виходити з карантинних обмежень. Якщо цього не робити - ми вже можемо деякі області запускати у карантин, в тому числі і жорсткий карантин", - зазначив Ляшко.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів проголосував за продовження адаптивного карантину в Україні до 31 липня. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду.

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Ляшко, Карантин, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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