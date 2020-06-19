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Сьогодні Україна вперше відзначає День фермера

Сьогодні Україна вперше відзначає День фермера
08:23 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Свято буквально напередодні започатковане президентом Зеленським.

Це нове для нашої країни професійне свято й відзначається воно вперше. Лише напередодні його заснував президент Володимир Зеленський, підписавши відповідний указ. Перед тим, 3 червня, проект цього указу схвалив Кабінет міністрів Україні.

Таким чином, починаючи відсьогодні, в Україні щорічно 19 червня своє професійне свято відзначатимуть усі фермери.

Згідно із указом глави держави, День фермера встановлено з метою сприяння розвитку фермерського руху в Україні та на підтримку ініціативи громадськості.

Це свято присвячене вшануванню вкладу фермерських господарств у розвиток агропромислового сектору і продовольчої безпеки України.

Дата 19 червня була обрана для зазначеного професійного свята у зв'язку з ухваленням цього дня у 2003 році закону України "Про фермерське господарство".

19 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

Довідка. Аналогічний проект указу президента "Про День фермера" був розроблений Міністерством аграрної політики та продовольства України у 2017 році й підтримано Кабінетом міністрів. Він повинен був набути чинності після підпису президента та опублікування, але такий документ не з'явився на порталі уряду, президента України та на сайті газети "Урядовий кур'єр".

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Все по темі:

Указ президента, День фермера, Вперше, Фермерський рух.

Автор:

Телеграф
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