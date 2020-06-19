19 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

День фермера - 19 червня – 170-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 195 днів. В XX і XXI століттях цей день відповідає 6 червня Юліанського календаря.

Яке свято 19 червня 2020

У цей день світ відзначає Всесвітній день неспішної прогулянки, Всесвітній день дитячого футболу, Міжнародний день коробки, Всесвітній день серповидноклітинної анемії.

У Британії святкують День поцілунків, у США - День визволення рабів, День мартіні, День кота Гарфілда, День потворних собак, у Парагваї - День посадки дерев, в Уругваї - День «Більше ніколи», в Угорщині - День незалежності, у Чехії - Свято п'ятипелюсткової троянди, в Україні – День фермера.

В 240 р. до н.е. грецький математик, астроном, географ і поет Ератосфен Кіренський обчислив радіус Землі. Історія відкриття наступна: стародавні єгиптяни помітили, що під час літнього сонцестояння Сонце освітлює дно найглибших колодязів в Сієні (нині Асуан), а в Олександрії — ні. Ератосфен використовував цей факт для вимірювання окружності радіуса Землі. У день літнього сонцестояння в Олександрії 19 червня 240 року до н. е. він застосував скафіс (чашу з довгою голкою), за допомогою якого можна було визначити, під яким кутом Сонце знаходиться на небі. Після вимірювання кут виявився 7 градусів 12 хвилин, тобто 1/50 колу. Стало бути, Сієна відстає від Олександрії на 1/50 окружності Землі. Відстань між містами тоді вважалося рівним 5,000 стадіями, отже, окружність Землі дорівнювала 250,000 стадіям, а радіус - 39,790 стадій. Правда, невідомо, яким «стадієм» користувався Ератосфен. Якщо грецьким - 178 метрів, то його радіус землі дорівнював 7,082 км, якщо єгипетським, то 6,287 км. Згідно сучасним вимірам, усереднений радіус Землі дорівнює 6,371 км. В будь-якому випадку, точність вимірювання для тих часів просто дивовижна!

У 1829 році в цей день сер Роберт Піль заснував лондонську столичну поліцію.

У 1846 році в Нью-Джерсі пройшов перший в історії бейсбольний матч.

В 1862 році в цей день рабовласництво було заборонено на всій території США.

У 1910 році в США вперше святкувався День батька, заснований місіс Додд у Спокане, штат Вашингтон. Тепер свято міжнародний.

У 1974 році канадський інженер Дон Бейтмен подав заявку на патент про систему попередження про близькість землі (GPWS), згодом врятувала тисячі життів.

Православна церква 19 червня вшановує пам'ять преподобного Іларіона Далматського. В народі свято назвали Іларіон Пропольник. 19 червня в старовину починали проводити прополку поля і городу. Говорили: «Прийшов Іларіон – зайву траву із поля вон». Якщо 19 червня бур'яни не вирвати, то в майбутньому доведеться постійно з ними боротися. Ларіонов день гарний для того, щоб рити колодязь і бурити свердловину.

Астрологи вважають цей день важким, з небезпечної енергетикою. Тому краще не їхати далеко, не міняти роботу, не переїжджати на нове житло, не звертатися до влади. Вас може чекати багато несподіванок, тому будьте обережні, особливо на дорогах, слухайте близьких.

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- різко похолодало - погода зміниться на краще;

- польова берізка розкрила квітки в непогожий день – погода покращає;

- з зорі жайворонка в полі не чути – незабаром буде негода.

Іменини у Віссаріона, Єлисея, Іларіона, Іони, Юхима, Паїсія, Софрона, Архелаї, Теклі та Сусанни.