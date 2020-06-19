Скачать
П'ятниця, 19.06.2020
Новий антирекорд: в Україні зафіксовано 921 випадок коронавірусної хвороби
Новий антирекорд: в Україні зафіксовано 921 випадок коронавірусної хвороби
Справа Гандзюк: голову Херсонської облради Мангера арештували до 28 липня
Справа Гандзюк: голову Херсонської облради Мангера арештували до 28 липня
Футбол в Бразилії повернувся матчем на порожній Маракані
Футбол в Бразилії повернувся матчем на порожній Маракані
Чим освіжити гардероб на літо: 5 стильних речей від українських дизайнерів
Чим освіжити гардероб на літо: 5 стильних речей від українських дизайнерів

В Україні згадують поета й політика Івана Драча

В Україні згадують поета й політика Івана Драча
10:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Сьогодні день пам'яті Івана Драча (17 жовтня 1936 - 19 червня 2018) - українського поета, перекладача, кіносценариста, драматурга, громадського діяча.

Іван Драч - лауреат Державної премії України ім. Т.Г. Шевченка (1976). Автор збірок поезій «Соняшник» (1962), «Протуберанці сонця» (1965), «Корінь і крона» (1974), «Теліжинці» (1985), «Противні строфи» (2005) та ін. Драч є також автором сценаріїв кінофільмів, що давно стали класикою українського кіно: «Камінний хрест», «Криниця для спраглих», «Пропала грамота». Йому належать переклади поезій Ципріяна Норвіда, Поля Елюара, Фредеріко Гарсіа Лорки, Назима Хікмета. Очолював Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, був народним депутатом, першим головою Народного Руху України.

Драч ніколи не вважав себе дисидентом. Він порівнював себе з «волом, робочою бджолою». За своє життя він устиг створити стільки, скільки вистачило б на декілька людських життів, реалізувавши власну життєву програму по максимуму, хоча сам скромно стверджував, що «дуже мало досяг». Саме як і належить «трудящій бджолі», а не плигучій блосі.

Його енергія, впертий оптимізм і віра – у життя, в людей, у власну країну (і це попри особисті трагедії) – вражає й сьогодні та надихає більш молодих. Повагу викликає не тільки кількість зробленого Драчем, але й якість. Митець ніколи не опускався нижче певного рівня, не був помічений у халтурі.

19 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

Поет Іван Драч – це легка іронія та філософічність без занудства. Він – справжній інтелектуал, що широко і в кольорах бачив світ і тонко розумів його. Але, мабуть, найголовніша риса Івана Драча – це чесність. Він був чесним поетом, чесним політиком, і залишався просто чесною людиною, а це неабияка чеснота за будь-яких часів. Вона – на вагу золота, так само, як і її носії.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Память, Иван Драч, Поет, Политик, Громадський діяч, Річниця смерті.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Ілон Маск спростував чутки про секс утрьох із Делевінь і Херд
02 "Годі жебракувати, вимагаємо підняття зарплати!": працівники "Coca-Cola" провели акцію протесту під стінами заводу
03 19 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники
04 Європейські міста вводять локальні карантини через спалахи коронавірусу
05 SkyUр закрила продаж квитків за більшістю напрямків до 15 липня включно
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Києві 3-річна дитина та її мати випали з вікна
У Києві 3-річна дитина та її мати випали з вікна
Сьогодні Україна вперше відзначає День фермера
Сьогодні Україна вперше відзначає День фермера
Сьогодні до Києва повернуться 14 українських моряків, які три роки провели в лівійській в'язниці
Сьогодні до Києва повернуться 14 українських моряків, які три роки провели в лівійській в'язниці
Весілля Гаррі та Меган спричинило конфлікт з Єлизаветою ІІ: від чого відмовився онук королеви
Весілля Гаррі та Меган спричинило конфлікт з Єлизаветою ІІ: від чого відмовився онук королеви
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся