Зеленський розповів, які літаки входять у президентський авіапарк

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відчуває гордість за український авіапром щоразу, коли піднімається на борт Ан-148 та Ан-74, які входять в авіапарк українського Президента. Про це він написав в своєму Telegram-каналі.

“На літаках "Антонова“ облітав усю Україну. Завжди почуваюся впевнено та безпечно на борту Ан-148 та Ан-74. Саме ці літаки входять в авіапарк українського Президента”, — написав Президент.

Зі слів Зеленського, вони “поєднують унікальні знання та досвід українських авіаконструкторів”.

“Відчуваю гордість за наш авіапром щоразу, коли піднімаюся на борт цих красенів”, — додав Глава держави.

Напередодні Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до закону України “Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов“ щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням”.