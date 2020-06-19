МОН: до ЗНО з 25 червня у безпечних умовах все готове

“ЗНО буде відбуватися у безпечних умовах, відповідно до рекомендацій головного санлікаря. Зараз у нас все готове для проведення ЗНО з 25 червня по 17 липня”, — повідомила Мандзій.
Вона додала, що саме ЗНО — запорука справедливого та об’єктивного оцінювання, а також чесного і прозорого вступу.
Раніше повідомлялось, що у зв’язку з серйозним зростанням кількості захворілих на коронавірусну хворобу, в Україні було ухвалено рішення щодо скасування проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у закладах освіти.
Також нагадаємо, що Рада дозволила випускникам складати ДПА за бажанням.