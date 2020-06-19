МОН: до ЗНО з 25 червня у безпечних умовах все готове

До зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) все готово, і воно відбудеться у безпечних умовах згідно з розкладом. Про це під час години запитань до уряду у парламенті повідомила т.в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

“ЗНО буде відбуватися у безпечних умовах, відповідно до рекомендацій головного санлікаря. Зараз у нас все готове для проведення ЗНО з 25 червня по 17 липня”, — повідомила Мандзій.

Вона додала, що саме ЗНО — запорука справедливого та об’єктивного оцінювання, а також чесного і прозорого вступу.

Раніше повідомлялось, що у зв’язку з серйозним зростанням кількості захворілих на коронавірусну хворобу, в Україні було ухвалено рішення щодо скасування проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у закладах освіти.

Також нагадаємо, що Рада дозволила випускникам складати ДПА за бажанням.