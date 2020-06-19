Влада буде посилювати контроль з дотриманням карантину

Уряд посилить контроль за дотриманням в країні протиепідеміологічних заходів та санітарних правил у зв'язку з епідемією коронавірусу. Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на позачерговому засіданні уряду у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми будемо посилювати контроль за дотриманням протиепідеміологічних заходів. Звертаюся до пана Віктора Ляшка: у регіони для контролю має виїхати керівництво Міністерства охорони здоров'я на чолі із головним санітарним лікарем. Так само буде посилено контроль з боку Національної поліції, з боку Держпродспоживслужби", - наголосив Шмигаль.

За його словами, надалі влада має діяти жорсткіше для того, щоб українці були у безпеці в зв'язку з поширенням коронавірусу.

Як уже повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні уряду у п'ятницю заявив, що фактично почалася чергова хвиля збільшення захворювань, і вона "має стати сигналом, що це не фейк, це не вигадані речі. Це загроза, яка ходить поруч".

Станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID-19, за добу — 921 новий.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

З 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину. Кабінет міністрів ухвалив рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня.

17 червня уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.