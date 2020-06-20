Скачать
Субота, 20.06.2020
У світі інфікованих на COVID-19 понад 8,6 млн осіб
У світі інфікованих на COVID-19 понад 8,6 млн осіб
На розвиток українських лікарів буде виділено 141 млн грн
На розвиток українських лікарів буде виділено 141 млн грн
Українська збірна з біатлону завершила перший тренувальний збір в Сянках
Українська збірна з біатлону завершила перший тренувальний збір в Сянках
20 червня 2020: яке сьогодні свято, прикмети і іменинники
20 червня 2020: яке сьогодні свято, прикмети і іменинники

Погода на вихідні обіцяє бути, як у тропіках - дощі та спека +33

Погода на вихідні обіцяє бути, як у тропіках - дощі та спека +33
07:48 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
У суботу, 20 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Температура в західних областях вночі 12-17°, вдень 20-25°; на решті території вночі 15-20°, вдень 25-30°, у східній частині до 33°. Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні 20 червня мінлива хмарність, вночі невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с; вночі в Карпатах, вдень у більшості західних областей значні дощі; лише у східній частині без опадів. Вітер північно-східний (на заході країни північно-західний), 7-12 м/с. Температура в західних областях вночі 12-17°, вдень 20-25°; на решті території вночі 15-20°, вдень 25-30°, у східній частині до 33°", - йдеться у повідомленні.

21-22 червня у західних областях хмарно з проясненнями, дощі, на Закарпатті, в Карпатах та на Прикарпатті значні дощі; температура вночі 12-17°, вдень 20-25°. На решті території мінлива хмарність; короткочасні дощі, грози (вночі місцями), 21 червня у східних областях без опадів; температура вночі 15-20°, вдень 25-30°, у східній частині до 33°. Вітер східних напрямків, 5-10 м/с, вдень, крім східної частини, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

23 червня на більшій частині території країни, 24 червня у західних, південних, Житомирській та Вінницькій областях короткочасні грозові дощі (вдень 23 червня в Карпатському регіоні місцями значні дощі), на решті території без опадів. Температура вночі 14-20°, вдень 21-27°, у південній частині до 30°.

Як очікується, з 25 червня в Україні буде переважно без опадів, лише 25-26 червня на заході та південному заході країни окремі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-20°, вдень 23-29°, 28-29 червня на півдні до 32°.

20 червня 2020: яке сьогодні свято, прикмети і іменинники

У столичному регіоні 20 червня мінлива хмарність, уночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, по області вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Температура у Києві вночі 18-20°, вдень 27-29°, по області вночі 15-20°, вдень 25-30°.

21-22 червня у Києві мінлива хмарність. Короткочасні дощі, грози (вночі місцями); вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Вітер східних напрямків, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°.

23 червня вночі повсюди у Києві, вдень місцями короткочасні дощі, грози; 24 червня без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 22-27°.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Погода, Синоптики, Дощі, Спека.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Іран закликають повернутись до виконання ядерної угоди
02 Угорщина повідомила, що відновлює автобусне сполучення з Україною
03 Українська збірна з біатлону завершила перший тренувальний збір в Сянках
04 Кабмін опублікував оновлені правила адаптивного карантину
05 За порушення карантину будуть штрафи до 340 тисяч
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україні через негоду знеструмлено 179 населених пунктів
В Україні через негоду знеструмлено 179 населених пунктів
У Китаї за добу виявлено 34 нових випадки зараження COVID-19
У Китаї за добу виявлено 34 нових випадки зараження COVID-19
У ВООЗ вважають, що у світі небезпечна ситуація з коронавірусом
У ВООЗ вважають, що у світі небезпечна ситуація з коронавірусом
Погода на вихідні обіцяє бути, як у тропіках - дощі та спека +33
Погода на вихідні обіцяє бути, як у тропіках - дощі та спека +33
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся