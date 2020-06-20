Скачать
Субота, 20.06.2020
У світі інфікованих на COVID-19 понад 8,6 млн осіб
У світі інфікованих на COVID-19 понад 8,6 млн осіб
На розвиток українських лікарів буде виділено 141 млн грн
На розвиток українських лікарів буде виділено 141 млн грн
Українська збірна з біатлону завершила перший тренувальний збір в Сянках
Українська збірна з біатлону завершила перший тренувальний збір в Сянках
20 червня 2020: яке сьогодні свято, прикмети і іменинники
20 червня 2020: яке сьогодні свято, прикмети і іменинники

20 червня 2020: яке сьогодні свято, прикмети і іменинники

20 червня 2020: яке сьогодні свято, прикмети і іменинники
07:16 Сьогодні Телеграф УНИАН unsplash.com
20 червня – 171-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 194 дні. В XX і XXI століттях цей день відповідає 7 червня Юліанського календаря.

Яке свято 20 червня 2020

У цей день світ відзначає Всесвітній день Wi-Fi, Всесвітній день захисту слонів в зоопарках, Міжнародний день серфінгу, Всесвітній день біженців, День вина «Ламбруско», Міжнародний день вина «Шенен Блан».

У США святкують День американського орла, День морозива з газованою водою, День ванільного молочного коктейлю, в Австралії - День посадки дерев, у Азербайджані - День працівників газового господарства, у Сенегалі - День незалежності, в Еритреї - День мучеників, в Узбекистані - День суверенітету, в Аргентині - День національного прапора, у Канаді - День «Дівчата вивчають програмування».

У 1673 році французька експедиція вперше прибула в Іллінойс.

У 1782 році в цей день була затверджена Велика державна печатка США.

У 1793 році американець Елі Уітні запатентував хлопкоочисну машину.

У 1840 році американський винахідник і художник Семюел Морзе запатентував телеграф. У травні 1844 року була послана перша депеша між Вашингтоном і Балтимором за способом Морзе з текстом «Дивовижні справи Твої, Господи».

В 1863 році був заснований перший в США банк - Національний банк Davenport штату Айова.

У 1934 році на продаж були виставлені гранітні фрагменти мосту Ватерлоо в Лондоні.

У 1943 році в Північній Канаді був виявлений Новий Квебекський кратер - один із найбільших у світі.

У 1991 році в цей день парламент Німеччини проголосував за перенесення столиці з Бонна в Берлін.

Православна церква 20 червня вшановує пам'ять мученика Феодота Анкірського. У народі день назвали Федот Урожайник. Саме з Дня Федота починали ходити на водойми і купатися – до цього вважалося, що злі духи (водяники й русалки) потягнуть людини під воду. Тепер же аж до дня Іллі, який відзначають на початку серпня, можна було проводити час біля річок і озер.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 20 червня

У цей день краще не розповідати людям про своїх планах і бажаннях, також не говорите про кохання.

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- дощ - буде поганий урожай жита;

- хороша погода – буде багатий урожай;

- грім - буде тривалу негоду, погана погода, швидше за все, триватиме кілька днів.

Іменини у Феодота, Олександра, Богдана, Антоніна, Василь, Валерії, Лукины, Марії, Ганни, Бориса і Віктора.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Wi-Fi, День вина, Свято.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Іран закликають повернутись до виконання ядерної угоди
02 Угорщина повідомила, що відновлює автобусне сполучення з Україною
03 Українська збірна з біатлону завершила перший тренувальний збір в Сянках
04 Кабмін опублікував оновлені правила адаптивного карантину
05 За порушення карантину будуть штрафи до 340 тисяч
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україні через негоду знеструмлено 179 населених пунктів
В Україні через негоду знеструмлено 179 населених пунктів
У Китаї за добу виявлено 34 нових випадки зараження COVID-19
У Китаї за добу виявлено 34 нових випадки зараження COVID-19
У ВООЗ вважають, що у світі небезпечна ситуація з коронавірусом
У ВООЗ вважають, що у світі небезпечна ситуація з коронавірусом
Погода на вихідні обіцяє бути, як у тропіках - дощі та спека +33
Погода на вихідні обіцяє бути, як у тропіках - дощі та спека +33
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся