20 червня 2020: яке сьогодні свято, прикмети і іменинники

20 червня – 171-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 194 дні. В XX і XXI століттях цей день відповідає 7 червня Юліанського календаря.

Яке свято 20 червня 2020

У цей день світ відзначає Всесвітній день Wi-Fi, Всесвітній день захисту слонів в зоопарках, Міжнародний день серфінгу, Всесвітній день біженців, День вина «Ламбруско», Міжнародний день вина «Шенен Блан».

У США святкують День американського орла, День морозива з газованою водою, День ванільного молочного коктейлю, в Австралії - День посадки дерев, у Азербайджані - День працівників газового господарства, у Сенегалі - День незалежності, в Еритреї - День мучеників, в Узбекистані - День суверенітету, в Аргентині - День національного прапора, у Канаді - День «Дівчата вивчають програмування».

У 1673 році французька експедиція вперше прибула в Іллінойс.

У 1782 році в цей день була затверджена Велика державна печатка США.

У 1793 році американець Елі Уітні запатентував хлопкоочисну машину.

У 1840 році американський винахідник і художник Семюел Морзе запатентував телеграф. У травні 1844 року була послана перша депеша між Вашингтоном і Балтимором за способом Морзе з текстом «Дивовижні справи Твої, Господи».

В 1863 році був заснований перший в США банк - Національний банк Davenport штату Айова.

У 1934 році на продаж були виставлені гранітні фрагменти мосту Ватерлоо в Лондоні.

У 1943 році в Північній Канаді був виявлений Новий Квебекський кратер - один із найбільших у світі.

У 1991 році в цей день парламент Німеччини проголосував за перенесення столиці з Бонна в Берлін.

Православна церква 20 червня вшановує пам'ять мученика Феодота Анкірського. У народі день назвали Федот Урожайник. Саме з Дня Федота починали ходити на водойми і купатися – до цього вважалося, що злі духи (водяники й русалки) потягнуть людини під воду. Тепер же аж до дня Іллі, який відзначають на початку серпня, можна було проводити час біля річок і озер.

У цей день краще не розповідати людям про своїх планах і бажаннях, також не говорите про кохання.

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- дощ - буде поганий урожай жита;

- хороша погода – буде багатий урожай;

- грім - буде тривалу негоду, погана погода, швидше за все, триватиме кілька днів.

Іменини у Феодота, Олександра, Богдана, Антоніна, Василь, Валерії, Лукины, Марії, Ганни, Бориса і Віктора.