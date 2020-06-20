В Україні за добу поменшало нових інфікованих на COVID-19

Учора кількість нових хворих майже перетнула позначку в 1 тисячу.

В Україні зафіксовано 841 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

20 червня (станом на 9:00) в Україні 35 825 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 994 летальні, 16 406 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 841 новий випадок. Загалом проведено 553 737 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 1627; Волинська область — 1743; Дніпропетровська область — 1036; Донецька область — 355; Житомирська область — 1229; Закарпатська область — 2069; Запорізька область — 551; Івано-Франківська область — 1981; Кіровоградська область — 612; м. Київ — 4252; Київська область — 2174; Львівська область — 3679; Луганська область — 72; Миколаївська область — 349; Одеська область — 1232; Полтавська область — 290; Рівненська область — 2776; Сумська область — 252; Тернопільська область — 1643; Харківська область — 1779; Херсонська область — 185; Хмельницька область — 612; Чернівецька область — 4268; Черкаська область — 592; Чернігівська область — 467.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 червня 2020 року до Центру надійшло 1248 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 78 194 повідомлення про підозру на COVID-19.